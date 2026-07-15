丹麥曾收海峽通行費 遭美介入終止

美國總統川普十三日宣布將重啟伊朗港口封鎖令，並將對航經荷莫茲海峽船隻徵收保護費，此舉引發質疑。

川普十三日在社群平台發文表示，美國今後將成為「荷莫茲海峽守護者」，但基於公平原則，美方將對所有經由海峽運送的貨物收取百分之廿費用，以補償美國提供安全保障所需的成本。

不過，川普並未詳述費用計算方式，也未交代收費對象究竟是船東、貨主、航運公司或保險業者。

美國海事戰略中心資深研究員麥考恩表示，航運業者首先必須知道實際費用，才能評估是否接受美方護航，但費用可能高到沒有業者願意支付。一般而言，貨主支付給承運商的運費約占貨物價值百分之二至百分之三，若額外收取相當於貨值百分之廿費用，成本將接近平常十倍，恐怕完全超出貨主負擔能力。

除費用過高，川普的構想也引發國際法爭議。荷莫茲海峽屬於國際水道，依據國際法，各國船隻原則上享有自由通行權，任何國家都不得任意以收費作為船隻通行前提。

美國海軍戰爭學院國際海事法教授克拉斯卡表示，伊朗過去曾向通過海峽的船隻收取所謂服務費，但這類費用實際上形同通行費，並不符合國際法規範。

不過，克拉斯卡認為，若美國只是提供自願付費護航服務，非要求船隻繳費後才能通行，做法可能符合國際法。

貨運分析平台Xeneta產業執行顧問延森指出，全球上一次出現類似制度，可追溯至丹麥從十五世紀初至十九世紀中葉向通過厄勒海峽的外國船隻徵收費用，當時同樣依申報貨物價值計費。諷刺的是，丹麥這項收費制度後來是在美國介入下終止。