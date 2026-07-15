報復反擊 伊朗轟炸美第五艦隊總部

半島電視台報導，伊朗革命衛隊十四日對美軍展開新一波攻擊行動，打擊美軍在約旦一座空軍基地以及巴林境內美國第五艦隊總部等目標。同時，伊朗國會國家安全委員會已提出一項專門管理荷莫茲海峽安全的戰略法案。

伊朗國會國家安全委員會主席阿吉齊在社群平台Ｘ表示：「伊朗昨晚擊落美國無人機之際，伊朗國會正式提出《荷莫茲海峽與波斯灣安全及永續發展戰略行動》法案。」

他說：「伊朗將堅定捍衛自身紅線，尤其是在荷莫茲海峽的管理問題上」，並補充這只是第一步，更多措施將陸續推出。

另一方面，伊朗革命衛隊十四日接連發布三份聲明，證實展開新一波報復攻擊。

革命衛隊海軍表示，已打擊巴林境內多座武器支援倉庫、衛星通訊中心、美軍住宿設施及軍用雷達系統，並稱相關目標均遭摧毀。

革命衛隊另稱，航太部隊以飛彈與無人機攻擊美國第五艦隊總部，造成當地燃料儲存設施起火，並擊中一套愛國者飛彈雷達、第五艦隊空中管制雷達，以及反火箭、火砲與迫擊砲系統的預警雷達。

革命衛隊同時表示，航太部隊以彈道飛彈攻擊約旦哈桑王子空軍基地的關鍵設施及美軍駐紮地點。伊朗軍方並在社群平台Ｘ公布該基地遇襲後的衛星影像，不過根據影片，基地遇襲後的標注日期為七月十二日。