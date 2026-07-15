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重啟伊戰 美擬攻德黑蘭核設施

聯合報／ 編譯盧思綸、記者陳熙文／綜合報導
美國總統川普。 歐新社
美國總統川普。 歐新社

美國海軍十三日宣布，將自美東時間十四日下午四時（台灣時間十五日凌晨四時）恢復對伊朗的海上封鎖，屆時所有船隻不得出入伊朗港口。美國總統川普則預告對荷莫茲海峽收取保護費，放話十三日、十四日將猛攻伊朗，且考慮打擊德黑蘭地下核設施「鎬山」。白宮十三日已致函國會，告知於七日重啟對伊朗的敵對行動，美軍接下來六十天可在未經國會許可下與伊朗交戰。

美伊從上周末起衝突升高，兩國停火協議瀕臨破局，美國中央司令部十三日證實，當天對伊朗展開第三輪夜襲，連續第三晚發動攻勢，重創伊朗在荷莫茲海峽攻擊商船的能力。

中央司令部十三日也公布影片，顯示美軍於十二日動用三艘「海盜號無人水面艇」攻擊阿巴斯港海軍基地，破壞伊朗一處軍艦維護設施。這是美軍首次在軍事行動中出動無人艇。

川普稍早已宣布將恢復對伊朗的海上封鎖，且美國可能接管荷莫茲海峽，同時對通過海峽的符合資格貨物徵收百分之廿通行費。

川普十三日接受美國保守派電台主持人修伊特訪問，指伊朗談判態度反覆，稱雙方十二日談了十一小時已達成協議，伊朗談判代表卻反悔，接到一通電話就全數離席。

川普在十三日新一波打擊前不久進一步宣布，美國可能打擊伊朗在德黑蘭的核設施場址「鎬山」。這是一處設防嚴密的地下核設施，自二月廿八日戰爭爆發以來，尚未遭到攻擊。

川普隨後又在白宮表示，美伊仍可能達成協議，強調美國最終將控制「整個」荷莫茲海峽。

華爾街日報報導，白宮十三日已致函聯邦參議院臨時議長、愛荷華州共和黨人葛拉斯里表示：「我依據三軍統帥及行政首長的憲法權力採取行動，以處理美國的外交關係。」信函日期標注為七月十日。

美國官員表示，儘管川普已聽取有關重啟全面戰爭可能後果的簡報，但很少人相信川普尋求恢復全面戰爭。

政治新聞網Axios報導，美國海軍已宣布，對伊朗的海上封鎖將於美東時間七月十四日下午四時生效，範圍涵蓋伊朗全境海岸、港口及石油碼頭，適用所有船舶，無論懸掛哪國國旗。未經許可進出封鎖區的船隻可能遭攔截，拒不配合者恐面臨武力處置。

一名消息人士告訴Axios，美國尚未與中東地區盟友討論美方可能收取通行費問題。伊朗外交部長阿拉奇利用川普即將在荷莫茲海峽收費的聲明，證明伊朗要求向通過海峽船隻收取服務費的合理性。

伊朗 美國 荷莫茲海峽 軍事行動 川普

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