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又封荷莫茲 川普喊收保護費 不排除打擊伊朗核設施

經濟日報／ 編譯葉亭均盧思綸／綜合外電
美國總統川普預告，要對通過荷莫茲海峽的船隻收取20%「保護費」。（路透）
美國總統川普預告，要對通過荷莫茲海峽的船隻收取20%「保護費」。（路透）

美國將恢復對伊朗的海上封鎖，美國總統川普並預告，要對通過荷莫茲海峽的船隻收取20%「保護費」，以滿載原油的超級油輪估算，每艘約須支付3,000萬美元（逾新台幣9億元）。

川普隨後又在白宮表示，美伊仍可能達成協議，強調美國最終將控制「整個」荷莫茲海峽。他並放話，考慮打擊德黑蘭地下核設施「鎬山」。

白宮13日致函國會，告知已於7日重啟對伊朗的敵對行動，美軍接下來60天可在未經國會許可下與伊朗交戰。

美國海軍並於13日宣布，將自美東時間14日下午4時（台灣時間15日凌晨4時）恢復對伊朗的海上封鎖，屆時所有船隻不得出入伊朗港口。

美伊從上周末起衝突升高，兩國停火協議瀕臨破局，美國中央司令部13日證實，當天對伊朗展開第三輪夜襲，同時公布影片，顯示美軍於12日動用三艘「海盜號無人水面艇」攻擊阿巴斯港海軍基地，破壞伊朗一處軍艦維護設施。這是美軍首次在軍事行動中出動無人艇。

川普13日接受美國保守派電台主持人修伊特訪問時說，伊朗談判態度反覆，雙方12日談了11小時已達成協議，伊朗談判代表卻反悔，接到一通電話就全數離席。

華爾街日報報導，白宮13日已致函聯邦參議院臨時議長、愛荷華州共和黨人葛拉斯里表示：「我依據三軍統帥及行政首長的憲法權力採取行動，以處理美國的外交關係。」信函日期標註為7月10日。

美國官員表示，雖然川普已聽取有關重啟全面戰爭可能後果的簡報，但很少人相信川普尋求恢復全面戰爭。  

川普13日預告恢復對伊朗的海上封鎖，並揚言向通過荷莫茲海峽的船隻收取20%保護費。伊朗外長阿拉奇同日順勢反擊，稱川普主張提供安全航行保障應獲補償「完全正確」，但強調伊朗才是海峽的守護者，還表示美方開出的20%費率太高，伊朗收費將更公平。

川普表示，美國可能接管荷莫茲海峽，成為這條全球能源運輸要道「守護者」，且應由其他國家支付費用。

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