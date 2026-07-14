美軍對伊朗作戰新增1人喪生 累計14死414傷

美軍在伊朗戰爭中的官方死亡人數已增至14人，最新1名罹難者為美國海軍飛行員，7月初在阿拉伯海直升機墜毀事故中喪生。這場戰爭截至今天也已造成414名美軍人員受傷。

美聯社報導，美軍中央司令部（U.S. CentralCommand）發言人霍金斯（Tim Hawkins）表示，多數傷者有創傷性腦損傷。

美國海軍最初將7月1日的阿拉伯海（Arabian Sea）直升機事故描述為緊急迫降，並表示「沒有跡象顯示這起緊急事件是由敵方行動所造成」。直升機上其餘3人在事故發生後不久獲救。

美國戰爭部的作戰傷亡統計，7月新增1起非戰鬥死亡案例，這也是13名美軍人員在3月美伊戰爭初期不同事件中喪生後，美軍首度新增死亡人數。

首批死亡案例發生在伊朗無人機襲擊美軍位於科威特的1處指揮中心時，共有6名美軍人員身亡。

隨後，1名士兵在沙烏地阿拉伯蘇爾坦王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）遇襲受傷後，治療了1週多仍傷重不治。

另外，1架支援美軍對伊朗軍事行動的KC-135空中加油機在伊拉克墜毀，造成機上6名軍人死亡。

目前共計有414名美軍人員受傷，其中包括今天新增的1名美國空軍飛行員。雖然伊朗與美國近日再度交火，但目前還不確定這名空軍人員受傷是否與新一輪軍事衝突有關。