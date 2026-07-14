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推動立法管理荷莫茲海峽 伊朗國會提出法案

中央社／ 德黑蘭14日綜合外電報導
正值華府與德黑蘭因荷莫茲海峽而爆發新一輪衝突之際，伊朗國會國家安全委員會主席阿吉齊今天表示，國會已經開始審議與這個戰略水道有關的法案。路透
正值華府與德黑蘭因荷莫茲海峽而爆發新一輪衝突之際，伊朗國會國家安全委員會主席阿吉齊今天表示，國會已經開始審議與這個戰略水道有關的法案。路透

正值華府與德黑蘭因荷莫茲海峽而爆發新一輪衝突之際，伊朗國會國家安全委員會主席阿吉齊今天表示，國會已經開始審議與這個戰略水道有關的法案。

法新社報導，阿吉齊（Ebrahim Azizi）在X平台發文指出：「就在昨晚，剛好有美國無人機遭到擊落的同時，伊朗國會正式提出『荷莫茲海峽和波斯灣安全與可持續進程戰略行動法案』（Strategic Action for theSecurity and Sustainable Progress of the Strait of Hormuzand the Persian Gulf Bill）。」

「我們依然堅定捍衛我們的紅線，尤其在荷莫茲海峽管理方面。這是第一步，後續措施即將推出。」

伊美雙方因如何管理這個關鍵海峽意見不合，上週再度爆發衝突，使得上個月簽訂、旨在結束中東戰事的架構協議蒙上陰影。

德黑蘭自視為荷莫茲海峽的管理者，希望對過境船隻徵收通行費，這項要求遭到美方強烈拒絕。

美國總統川普昨天表示，美國正「接管」荷莫茲海峽，並且對伊朗港口重新實施封鎖，同時將對經過該水道的貨物徵收20%的費用。

伊朗12日宣布海峽已經關閉。在與美國協商、尋求永久終結戰爭的談判期間，荷莫茲海峽曾經短暫開放航運。

2月底戰爭爆發後，伊朗國會一度停會，昨天才恢復議程。

國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）同時擔任對華府談判首席代表，這個角色近幾個月來使他成為政治焦點。

多位國會議員反對與美國談判。他們在對華府簽訂諒解備忘錄方面沒有發言權而表達疑慮。

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