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川普將恢復封鎖伊朗海運 稱美國是「荷莫茲海峽守護者」

德國之聲／ 德國之聲

美國中央司令部（CENTCOM）週一（7月13日）表示，已對伊朗開始新一輪空襲。

不久後，阿拉伯聯合大公國國防部表示，阿聯油輪「Mombasa」及「Al Bahiyah」在阿曼領海內、荷莫茲海峽南航道航行時，遭伊朗巡弋飛彈擊中，造成1名船員死亡、8人受傷。

伊朗媒體報導，阿巴斯港（Bandar Abbas）、基什島（Kish）、格什姆島（Qeshm）及阿布穆薩島（Abu Musa）均傳出爆炸聲。

伊朗也對美軍的空襲做出回應。伊朗國營電視台引述軍方表示，伊朗以巡弋飛彈攻擊一艘美軍艦艇，並以無人機攻擊美軍在科威特的設施與裝備。此外，伊朗革命衛隊擊落一架美軍MQ-1無人機，設有美軍基地的巴林則於週二凌晨遭到空襲。

這一連串事件發生前，伊朗週末宣布關閉荷莫茲海峽，之後雙方持續互相發射飛彈及無人機。

美國將收取通行費、封鎖伊朗海運

美國總統川普13日在「真實社群」發文表示：「荷莫茲海峽是開放的，而且無論有沒有伊朗，都將持續開放。我們將恢復對伊朗的封鎖。」

他並宣布：「從今以後，美國將被稱為『荷莫茲海峽守護者』。基於公平原則，所有經過荷莫茲海峽運輸的貨物，都將按貨值20%支付費用。」

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）則在X平台回應稱，德黑蘭才是荷莫茲海峽「永遠的守護者」，並諷刺川普的提議說：「20%當然太高了，我們會公平一點。」

伊朗最高聯合作戰司令部則表示，美國無權決定荷莫茲海峽的未來，也不會被允許介入。

川普：伊朗沒有通過停火「測試」

美軍發動最新一輪的空襲前，川普接受保守派廣播主持人休伊特（Hugh Hewitt）專訪表示，美國與伊朗上月達成的協議「本來就是用來測試」伊朗，並稱伊朗「未通過測試」。

他說：「跟這些無賴（sleazebags）打交道，承諾根本不算數。」

伊朗7日攻擊商船，引發美伊交火，使這項臨時的停火協議更加岌岌可危。作為協議內容之一，華府曾解除4月中旬開始對伊朗實施的封鎖，並同意全面恢復荷莫茲海峽航行。

聯合國反對收取通行費

由美國海軍主導的聯合海事資訊中心表示，封鎖伊朗海運的措施將於格林威治時間週二（14日）20時生效，適用所有國籍船隻，涵蓋伊朗全境海岸線及各港口、石油碼頭。

該中心指出，往返非伊朗港口的中立船舶，依國際法享有的過境通行權，將不會受封鎖措施影響；人道救援物資則可在接受檢查後通行。

川普過去也曾提出要對國際航運徵收荷莫茲海峽通行費，但未真正實施。

聯合國國際海事組織（IMO）則反對川普的構想，強調國際法並未賦予任何國家向國際航行海峽收取強制通行費的法律依據。

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