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影／5萬美國大兵待命！美軍狂轟伊朗5小時 精準彈藥命中瞬間曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美軍宣布於美東時間13日晚間10時15分完成最新一波對伊朗打擊行動，全程歷時5小時，聲明同步公開行動畫面。圖/截自中央司令部在X的影音
美軍宣布於美東時間13日晚間10時15分完成最新一波對伊朗打擊行動，全程歷時5小時，聲明同步公開行動畫面。圖/截自中央司令部在X的影音

美國中央司令部表示，美軍已於美東時間13日晚間10時15分完成最新一波對伊朗打擊行動。這是美軍連續第三晚空襲伊朗，任務歷時5小時，鎖定伊朗多地軍事目標，進一步削弱伊朗攻擊商船的能力。聲明同步公開行動畫面，可見彈藥精準擊中目標後引發猛烈爆炸，大量殘骸瞬間向四周噴飛。

中央司令部指出，美軍此次打擊範圍涵蓋布什爾（Bushehr）、查巴黑（Chah Bahar）、賈斯克（Jask）、科納拉克（Konarak）、阿布穆沙島（Abu Musa）及阿巴斯港（Bandar Abbas），並以精準彈藥攻擊伊朗沿岸防禦系統、飛彈與無人機據點，以及海上軍事能力。

聲明指出，目前有超過5萬名美軍部署於中東各地，並強調「美軍持續保持高度警戒，具備致命打擊能力，並已做好隨時採取行動的準備」。

中央司令部影片

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