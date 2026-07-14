聽新聞
0:00 / 0:00
影／5萬美國大兵待命！美軍狂轟伊朗5小時 精準彈藥命中瞬間曝光
美國中央司令部表示，美軍已於美東時間13日晚間10時15分完成最新一波對伊朗打擊行動。這是美軍連續第三晚空襲伊朗，任務歷時5小時，鎖定伊朗多地軍事目標，進一步削弱伊朗攻擊商船的能力。聲明同步公開行動畫面，可見彈藥精準擊中目標後引發猛烈爆炸，大量殘骸瞬間向四周噴飛。
中央司令部指出，美軍此次打擊範圍涵蓋布什爾（Bushehr）、查巴黑（Chah Bahar）、賈斯克（Jask）、科納拉克（Konarak）、阿布穆沙島（Abu Musa）及阿巴斯港（Bandar Abbas），並以精準彈藥攻擊伊朗沿岸防禦系統、飛彈與無人機據點，以及海上軍事能力。
聲明指出，目前有超過5萬名美軍部署於中東各地，並強調「美軍持續保持高度警戒，具備致命打擊能力，並已做好隨時採取行動的準備」。
中央司令部影片
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。