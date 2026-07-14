民調：近8成美國受訪者認為美伊衝突難速戰速決

在美伊衝突升溫、美國總統川普宣布重啟對伊朗海上封鎖後，路透社／益普索最新民調顯示，近8成美國受訪者認為，美國與伊朗的戰爭恐將持續相當長一段時間。

路透社報導，這項為期3天、於本月12日完成的民調發現，79%受訪者認為，美軍對伊朗的軍事行動將「持續很長一段時間」，這項比例高於3月底調查時的65%；僅18%受訪者認為，這場戰爭將在「幾週內迅速落幕」。

民調顯示，37%受訪者支持美軍空襲伊朗。隨著伊朗攻擊航經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的商船，美國已於近日重啟對伊朗的軍事打擊。

路透社／易普索（Reuters/Ipsos）最新民調訪問全美1019名成年受訪者，抽樣誤差約正負4個百分點。

在德黑蘭宣布封鎖攸關全球能源運輸的荷莫茲海峽後，美伊再度互射飛彈及發動無人機攻擊。川普今天表示，美國將恢復對伊朗航運實施海上封鎖，並計劃向所有途經這條海峽的貨物徵收20%費用作為維安補償。

最新一波衝突也使外界更加懷疑上月簽署的臨時協議能否維持；根據該協議，雙方同意重新開放荷莫茲海峽、立即在所有戰線停止敵對行動，並啟動為期60天的談判以敲定最終協議。川普表示，他認為美伊之間的停火協議已經結束，但仍為進一步協商保留空間。

民調顯示，60%受訪者認為，受戰爭影響，未來一年汽油價格將進一步上漲；另有半數受訪者表示，為這場衝突付出的代價並不值得。

自戰事爆發以來，川普的施政滿意度一直在他政治生涯的低點徘徊。共和黨策士警告，生活成本增加抵消了川普減稅政策帶來的政治效益。

油價和物價上漲也為共和黨帶來政治風險。美國即將於11月舉行期中選舉，共和黨恐失去在聯邦眾議院的多數席次，甚至連參議院控制權也可能不保。