快訊

宜蘭秘境「海岸鞦韆」驚現腐敗男屍 遊客循臭味進帳篷崩潰報警

子瑜真的要離開JYP了！韓媒：雙方已達成共識不續約

台股血洗1500點、連破45K、44K 兩大關卡！後市怎麼走、專家全說了

聽新聞
0:00 / 0:00

民調：近8成美國受訪者認為美伊衝突難速戰速決

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
美國總統川普下令重啟對伊朗的海上封鎖。法新社
美國總統川普下令重啟對伊朗的海上封鎖。法新社

在美伊衝突升溫、美國總統川普宣布重啟對伊朗海上封鎖後，路透社／益普索最新民調顯示，近8成美國受訪者認為，美國與伊朗的戰爭恐將持續相當長一段時間。

路透社報導，這項為期3天、於本月12日完成的民調發現，79%受訪者認為，美軍對伊朗的軍事行動將「持續很長一段時間」，這項比例高於3月底調查時的65%；僅18%受訪者認為，這場戰爭將在「幾週內迅速落幕」。

民調顯示，37%受訪者支持美軍空襲伊朗。隨著伊朗攻擊航經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的商船，美國已於近日重啟對伊朗的軍事打擊。

路透社／易普索（Reuters/Ipsos）最新民調訪問全美1019名成年受訪者，抽樣誤差約正負4個百分點。

在德黑蘭宣布封鎖攸關全球能源運輸的荷莫茲海峽後，美伊再度互射飛彈及發動無人機攻擊。川普今天表示，美國將恢復對伊朗航運實施海上封鎖，並計劃向所有途經這條海峽的貨物徵收20%費用作為維安補償。

最新一波衝突也使外界更加懷疑上月簽署的臨時協議能否維持；根據該協議，雙方同意重新開放荷莫茲海峽、立即在所有戰線停止敵對行動，並啟動為期60天的談判以敲定最終協議。川普表示，他認為美伊之間的停火協議已經結束，但仍為進一步協商保留空間。

民調顯示，60%受訪者認為，受戰爭影響，未來一年汽油價格將進一步上漲；另有半數受訪者表示，為這場衝突付出的代價並不值得。

自戰事爆發以來，川普的施政滿意度一直在他政治生涯的低點徘徊。共和黨策士警告，生活成本增加抵消了川普減稅政策帶來的政治效益。

油價和物價上漲也為共和黨帶來政治風險。美國即將於11月舉行期中選舉，共和黨恐失去在聯邦眾議院的多數席次，甚至連參議院控制權也可能不保。

民調 美國 伊朗 以色列

延伸閱讀

美伊協議25天破功？川普下令擴大空襲伊朗 伊朗外交部撂話了

白宮致函國會重啟伊朗戰爭！川普擬打擊伊朗核設施 美軍明封鎖荷莫茲

美軍中央司令部：對伊朗發動新一波打擊

川普致函國會重啟伊朗戰爭 主張60天期限重新起算

相關新聞

荷莫茲海峽淪戰場！2艘阿聯油輪遭巡弋飛彈擊中 釀1死8傷

美國與伊朗近日恢復敵對軍事行動，伊朗軍方接連攻擊美國在中東盟友。阿拉伯聯合大公國14日表示，2艘阿聯油輪在荷莫茲海峽遭伊朗巡弋飛彈擊中，造成1名印度籍船員死亡、8人受傷。

美軍空中大集結曝光！12架軍機現蹤中東 E-3哨兵預警機盯600個目標

CNN報導，美國中央司令部連續第3晚對伊朗發動新一波空襲之際，航班追蹤資料顯示，至少12架美軍軍機於當地時間14日清晨在中東上空執行任務，包括多架空中加油機、預警機及海上巡邏機，顯示美軍持續擴大區域空中行動。

白宮致函國會重啟伊朗戰爭！川普擬打擊伊朗核設施 美軍明封鎖荷莫茲

美國海軍13日宣布，將自美東時間14日下午4時（台灣時間15日凌晨4時）恢復對伊朗的海上封鎖，屆時所有船隻不得出入伊朗港口。美國總統川普則預告對荷莫茲海峽收取保護費，放話13日、14日將猛攻伊朗，且考慮打擊德黑蘭地下核設施「鎬山」。白宮13日已致函國會，告知於7日重啟對伊朗的敵對行動，美軍接下來60天可在未經國會許可下與伊朗交戰。

影／5萬美國大兵待命！美軍狂轟伊朗5小時 精準彈藥命中瞬間曝光

美國中央司令部表示，美軍已於美東時間13日晚間10時15分完成最新一波對伊朗打擊行動。這是美軍連續第三晚空襲伊朗，任務歷時5小時，鎖定伊朗多地軍事目標，進一步削弱伊朗攻擊商船的能力。聲明同步公開行動畫面，可見彈藥精準擊中目標後引發猛烈爆炸，大量殘骸瞬間向四周噴飛。

「說得完全正確」！伊朗外長贊同川普收荷莫茲保護費 證明伊收費合理

美國總統川普13日預告恢復對伊朗的海上封鎖，並揚言向通過荷莫茲海峽的船隻收取20%保護費。伊朗外長阿拉奇同日順勢反擊，稱川普主張提供安全航行保障應獲補償「完全正確」，但強調伊朗才是海峽的守護者，還表示美方開出的20%費率太高，伊朗收費將更公平。

美伊衝突升高 荷莫茲海峽單日仍出口800萬桶原油、船流較上周大減60%

美國能源部周一表示，在與伊朗衝突再度升高之際，周日仍有超過800萬桶原油在美軍協助下通過荷莫茲海峽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。