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美軍空中大集結曝光！12架軍機現蹤中東 E-3哨兵預警機盯600個目標

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國中央司令部連續第3晚對伊朗發動新一波空襲之際，Flightradar24航班追蹤資料顯示，至少12架美軍軍機於當地時間14日清晨在中東上空執行任務。圖/截自@WarMonitor3在X的影音
美國中央司令部連續第3晚對伊朗發動新一波空襲之際，Flightradar24航班追蹤資料顯示，至少12架美軍軍機於當地時間14日清晨在中東上空執行任務。圖/截自@WarMonitor3在X的影音

CNN報導，美國中央司令部連續第3晚對伊朗發動新一波空襲之際，航班追蹤資料顯示，至少12架美軍軍機於當地時間14日清晨在中東上空執行任務，包括多架空中加油機、預警機及海上巡邏機，顯示美軍持續擴大區域空中行動。

截至美東時間13日晚間8時（台灣時間14日早上8時），9架KC-135R空中加油機與2架KC-46A空中加油機，正在波斯灣阿聯外海、阿曼灣及沙烏地阿拉伯上空盤旋。

Flightradar24航班追蹤資料也顯示，多架情報與監偵軍機在相關空域活動，包括1架E-3B哨兵空中預警管制機，以及1架美國海軍P-8海神式海上巡邏機。

E-3B可從地面一路監控至平流層，偵測範圍最高達12萬平方英里（約31萬平方公里），並能同時追蹤約600個目標，包括軍機、飛彈、大型無人機，甚至地面戰場上的戰車。

空中加油機則是美軍長時間維持空中作戰的重要支援力量，可讓戰鬥機及其他攻擊機無須降落補充燃料，延長滯空時間並持續執行任務。

一架美軍E-3哨兵空中預警機3月31日支援美軍對伊朗的「史詩怒火」行動。路透
一架美軍E-3哨兵空中預警機3月31日支援美軍對伊朗的「史詩怒火」行動。路透

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