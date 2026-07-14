川普致函國會重啟伊朗戰爭 主張60天期限重新起算

美國總統川普正式通知國會，已於7月7日恢復對伊朗的軍事行動。川普政府認為，此舉將重新啟動為期60天的期限，使總統得以在未經國會批准的情況下，持續在中東地區動用武力。

川普在路透社所見、落款日期為7月10日的信中表示：「我下令採取這項軍事行動，符合我保護美國人民及維護美國國家安全與外交政策利益的責任。」

信中概述川普對伊朗衝突的處置，包括4月7日下令實施為期兩週的停火，之後又延長停火期限，以及政府致力透過外交途徑解決衝突的努力。

川普在信中提到，他6月17日與伊朗簽署諒解備忘錄，並指控伊朗攻擊航經荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的商船，違反協議，因此下令恢復對伊朗的軍事打擊。

隨著衝突升溫，川普今天表示，美國將恢復對伊朗的海上封鎖，並確保荷莫茲海峽維持通航。

美國「戰爭權力法」（War Powers Resolution）規定，總統必須在採取軍事行動之後的48小時內通知國會，若未獲國會授權或宣戰，軍事行動必須於60天內終止。

就伊朗衝突而言，首個60天期限原預期在5月1日屆滿，但共和黨籍的川普主張，停火已讓美伊戰爭的國會授權期限「停止計時」，因此最初的授權期限並不適用。

民主黨人士及反對持續戰爭的共和黨議員則認為，川普政府曲解這項法律。

一名要求匿名的聯邦眾議院民主黨資深幕僚表示：「總統不能僅憑一句話，就抹去這場他原本宣稱只會持續4到6週、如今卻已延續數月的戰爭。」

此外，聯邦參議院與眾議院上月均通過決議，要求川普撤回參與對伊朗軍事行動的美軍部隊。這兩項表決都反映國會對這場衝突的憂慮日益升高。

對此，川普在社群平台痛批投下贊成票的議員「不愛國」，直言此舉會向伊朗傳遞錯誤信號，讓他的工作變得「困難許多」。