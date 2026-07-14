快訊

致癌油連環爆！發票載具APP推食安快篩功能 命中品項、可退金額一次看

60歲男被排擠家族LINE群組外 「孫百日宴都錯過」妻曝無奈理由

荷莫茲海峽淪戰場！2艘阿聯油輪遭巡弋飛彈擊中 釀1死8傷

聽新聞
0:00 / 0:00

川普致函國會重啟伊朗戰爭 主張60天期限重新起算

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社

美國總統川普正式通知國會，已於7月7日恢復對伊朗的軍事行動。川普政府認為，此舉將重新啟動為期60天的期限，使總統得以在未經國會批准的情況下，持續在中東地區動用武力。

川普在路透社所見、落款日期為7月10日的信中表示：「我下令採取這項軍事行動，符合我保護美國人民及維護美國國家安全與外交政策利益的責任。」

信中概述川普對伊朗衝突的處置，包括4月7日下令實施為期兩週的停火，之後又延長停火期限，以及政府致力透過外交途徑解決衝突的努力。

川普在信中提到，他6月17日與伊朗簽署諒解備忘錄，並指控伊朗攻擊航經荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的商船，違反協議，因此下令恢復對伊朗的軍事打擊。

隨著衝突升溫，川普今天表示，美國將恢復對伊朗的海上封鎖，並確保荷莫茲海峽維持通航。

美國「戰爭權力法」（War Powers Resolution）規定，總統必須在採取軍事行動之後的48小時內通知國會，若未獲國會授權或宣戰，軍事行動必須於60天內終止。

就伊朗衝突而言，首個60天期限原預期在5月1日屆滿，但共和黨籍的川普主張，停火已讓美伊戰爭的國會授權期限「停止計時」，因此最初的授權期限並不適用。

民主黨人士及反對持續戰爭的共和黨議員則認為，川普政府曲解這項法律。

一名要求匿名的聯邦眾議院民主黨資深幕僚表示：「總統不能僅憑一句話，就抹去這場他原本宣稱只會持續4到6週、如今卻已延續數月的戰爭。」

此外，聯邦參議院與眾議院上月均通過決議，要求川普撤回參與對伊朗軍事行動的美軍部隊。這兩項表決都反映國會對這場衝突的憂慮日益升高。

對此，川普在社群平台痛批投下贊成票的議員「不愛國」，直言此舉會向伊朗傳遞錯誤信號，讓他的工作變得「困難許多」。

伊朗 伊朗戰爭 川普 以色列 美國

延伸閱讀

白宮致函國會重啟伊朗戰爭！川普擬打擊伊朗核設施 美軍明封鎖荷莫茲

美伊協議25天破功？川普下令擴大空襲伊朗 伊朗外交部撂話了

川普：千枚飛彈瞄準伊朗 回應暗殺傳聞 嗆聲停火結束

美國狠打伊朗…川普：接管荷莫茲 徵20%海峽通行費

相關新聞

荷莫茲海峽淪戰場！2艘阿聯油輪遭巡弋飛彈擊中 釀1死8傷

美國與伊朗近日恢復敵對軍事行動，伊朗軍方接連攻擊美國在中東盟友。阿拉伯聯合大公國14日表示，2艘阿聯油輪在荷莫茲海峽遭伊朗巡弋飛彈擊中，造成1名印度籍船員死亡、8人受傷。

美軍空中大集結曝光！12架軍機現蹤中東 E-3哨兵預警機盯600個目標

CNN報導，美國中央司令部連續第3晚對伊朗發動新一波空襲之際，航班追蹤資料顯示，至少12架美軍軍機於當地時間14日清晨在中東上空執行任務，包括多架空中加油機、預警機及海上巡邏機，顯示美軍持續擴大區域空中行動。

白宮致函國會重啟伊朗戰爭！川普擬打擊伊朗核設施 美軍明封鎖荷莫茲

美國海軍13日宣布，將自美東時間14日下午4時（台灣時間15日凌晨4時）恢復對伊朗的海上封鎖，屆時所有船隻不得出入伊朗港口。美國總統川普則預告對荷莫茲海峽收取保護費，放話13日、14日將猛攻伊朗，且考慮打擊德黑蘭地下核設施「鎬山」。白宮13日已致函國會，告知於7日重啟對伊朗的敵對行動，美軍接下來60天可在未經國會許可下與伊朗交戰。

「說得完全正確」！伊朗外長贊同川普收荷莫茲保護費 證明伊收費合理

美國總統川普13日預告恢復對伊朗的海上封鎖，並揚言向通過荷莫茲海峽的船隻收取20%保護費。伊朗外長阿拉奇同日順勢反擊，稱川普主張提供安全航行保障應獲補償「完全正確」，但強調伊朗才是海峽的守護者，還表示美方開出的20%費率太高，伊朗收費將更公平。

美伊衝突升高 荷莫茲海峽單日仍出口800萬桶原油、船流較上周大減60%

美國能源部周一表示，在與伊朗衝突再度升高之際，周日仍有超過800萬桶原油在美軍協助下通過荷莫茲海峽。

美軍再夜襲伊朗 川普：可能打擊「十字鎬山」核子場址

美國總統川普13日宣布將重啟對伊朗在荷莫茲海峽的海上封鎖，並表示，將向通行海峽的船隻收取所載貨物價值的20%作為維安費用；美國中央司令部（CENTCOM）則指出，美軍預計在美東時間14日下午4時封鎖進出伊朗港口的海上交通。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。