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荷莫茲海峽淪戰場！2艘阿聯油輪遭巡弋飛彈擊中 釀1死8傷

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荷莫茲海峽淪戰場！2艘阿聯油輪遭巡弋飛彈擊中 釀1死8傷

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
多艘船舶13日航行在阿聯東部沿岸，靠近荷莫茲海峽水域。法新社
多艘船舶13日航行在阿聯東部沿岸，靠近荷莫茲海峽水域。法新社

美國伊朗近日恢復敵對軍事行動，伊朗軍方接連攻擊美國在中東盟友。阿拉伯聯合大公國14日表示，2艘阿聯油輪在荷莫茲海峽遭伊朗巡弋飛彈擊中，造成1名印度籍船員死亡、8人受傷。

紐約時報報導，美軍13日對伊朗發動新一輪攻勢不久後，阿聯國防部表示，伊朗巡弋飛彈擊中油輪「蒙巴薩號」（Mombasa）與「阿爾巴希亞號」（Al Bahiyah）。2艘油輪事發時正航行於荷莫茲海峽南側航道、阿曼領海內；聲明並未說明事發時間。

8名傷者中有4人傷勢嚴重，其中6人為印度籍、2人為烏克蘭籍。油輪起火且船體受損，不過火勢已獲控制。

CNN報導，阿聯國防部譴責這是「公然攻擊」，並表示「保留充分權利回應這次升級行動」。

阿聯國防部還說，阿聯已做好萬全準備應對任何威脅，並將採取一切必要措施，堅決回應任何企圖破壞國家安全與穩定的行為。

另外，路透報導，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，1艘油輪在阿曼卡爾哈特（Qalhat）東北方40海里處航行時，遭不明飛行物擊中，船上所有人員均安。

尚無法確認UKMTO通報事件是否與阿聯國防部所稱遇襲為同一起。

伊朗尚未宣稱對阿聯油輪遇襲負責。

荷莫茲海峽 巡弋飛彈 伊朗 以色列 美國

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