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「說得完全正確」！伊朗外長贊同川普收荷莫茲保護費 證明伊收費合理
美國總統川普13日預告恢復對伊朗的海上封鎖，並揚言向通過荷莫茲海峽的船隻收取20%保護費。伊朗外長阿拉奇同日順勢反擊，稱川普主張提供安全航行保障應獲補償「完全正確」，但強調伊朗才是海峽的守護者，還表示美方開出的20%費率太高，伊朗收費將更公平。
川普表示，美國可能接管荷莫茲海峽，成為這條全球能源運輸要道的「守護者」，而且應由其他國家支付費用。他之後更在真實社群發文宣布，美國將恢復對伊朗的海上封鎖，同時對通過海峽的符合資格貨物徵收20%的通行費，以支付維護航道安全所需的成本。
政治新聞網Axios引述一名波灣地區高層消息人士透露，美國未就海峽收費一事與區域盟友討論。
另一方面，伊朗外長阿拉奇在社群平台發文，引述川普說法為伊朗對海峽船舶收費背書。
阿拉奇表示：「美國總統說得完全正確。無論是誰為商船安全通過荷莫茲海峽提供保障，都應該為這項服務獲得補償。」他強調，伊朗一直是海峽的守護者，未來也將永遠如此。
阿拉奇接著說：「當然，20%太高了。伊朗將公平收費。」
與親伊朗「抵抗軸心」關係密切的黎巴嫩馬雅丁電視台（Al Mayadeen TV）引述一名伊朗安全官員宣稱，伊朗仍掌控荷莫茲海峽，若美國繼續挑釁行為，伊朗將升高回應力道。
這名伊朗官員告訴馬雅丁電視台：「荷莫茲海峽的安全與管理，取決於伊朗的意志，而非川普貼文或軍艦的存在。」
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