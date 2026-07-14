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美伊衝突升高 荷莫茲海峽單日仍出口800萬桶原油、船流較上周大減60%

經濟日報／ 編譯季晶晶
荷莫茲海峽航運因美伊衝突再度升高而大幅萎縮。路透
荷莫茲海峽航運因美伊衝突再度升高而大幅萎縮。路透

美國能源部周一表示，在與伊朗衝突再度升高之際，周日仍有超過800萬桶原油在美軍協助下通過荷莫茲海峽

財經網站CNBC報導，一名能源部發言人表示，無論伊朗是否配合，美軍都將確保石油持續流通，以維持市場供應充足。目前中東波斯灣地區每日原油出口量平均約1,500萬桶。

然而，在伊朗連日攻擊商船後，荷莫茲海峽航運明顯萎縮。航運情報公司Kpler統計，周日僅14艘船通過該水道，其中四艘為原油油輪，較一周前的37艘大減約60%。相較下，戰前每日有超過100艘船通行，約2,000萬桶石油及石油產品經荷莫茲海峽出口。

美國總統川普周一宣布，美軍將恢復對伊朗船隻的海上封鎖，但其他國家仍可自由航行；而所有通過荷莫茲海峽的商船，都必須向美國支付相當於貨物價值20%的費用，作為提供航行安全保護的補償。

美軍中央司令部強調，荷莫茲海峽目前仍維持開放。不過，部分船舶通過美軍保護的南側航道時關閉船舶自動識別系統（AIS）訊號，因此難以精確掌握實際通行數量。

目前伊朗要求所有船舶改走其領海北側航道，美軍則持續協助船隻經由靠近阿曼海岸的南側航道航行。Kpler與海事情報公司Windward都指出，近期愈來愈多船隻改走伊朗航道，而美軍保護的南側航道交通量在周末幾乎停擺。

關於川普要求商船支付相當於貨物價值20%的「保護費」，已引發國際法爭議。聯合國轄下國際海事組織（IMO）周一重申，反對向國際航行海峽收取過境費，強調國際法沒有任何依據可向僅通過海峽的船舶強制收費。

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