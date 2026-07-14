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荷莫茲海峽淪戰場！2艘阿聯油輪遭巡弋飛彈擊中 釀1死8傷

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阿聯：2艘油輪在荷莫茲遭伊朗襲擊 1死8傷

中央社／ 杜拜14日綜合外電報導
荷莫茲海峽上的油輪。路透
荷莫茲海峽上的油輪。路透

阿拉伯聯合大公國國防部今天表示，兩艘阿聯油輪在荷莫茲海峽遭到伊朗巡弋飛彈攻擊，造成1名印度籍船員喪生，另有8人受傷。這起事件加劇這條戰略水道的緊張局勢。

路透社報導，阿聯國防部指出，被攻擊的油輪分別為蒙巴薩號（Mombasa）與巴希亞號（Al Bahiyah），事發地點位在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）南向航道、阿曼領海內。罹難者當時在蒙巴薩號上。

8名傷者中有4人傷勢嚴重。阿聯國防部透露，傷者包括6名印度籍與2名烏克蘭籍船員。

攻擊導致兩艘油輪起火受損，相關火勢目前已獲控制。國防部譴責這是一起「公然攻擊」，強調阿聯保有「全面反擊此一升級行動的權利」。

另外，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）今天發布消息指出，一艘油輪在距阿曼卡勒哈特（Qalhat）東北方40海里航行時，遭不明飛行物擊中。這間機構同時指出，這艘油輪船長回報右舷輪機艙遭擊中，所幸全體船員均安。

路透社無法立即核實UKMTO所述事件是否與阿聯國防部報告的為同一起事件。伊朗方面未對最新攻擊發表評論。

美國總統川普（Donald Trump）已經宣布將恢復對伊朗海運的封鎖，並表示美國將確保荷莫茲海峽維持開放，但要收取費用。他同時警告，雙方相互發動飛彈及無人機攻擊後，美軍將於未來數小時內對伊朗祭出新一輪「狠狠的」打擊。

伊朗最高聯合軍事指揮部則表示，美國無權決定荷莫茲海峽的未來，且不會允許出手干預。

美國與以色列是今年2月28日聯手攻擊伊朗，引爆戰事。儘管雙方後來簽署臨時協議，用以規劃重啟荷莫茲海峽並停止敵對行動，如今也因最新局勢陷入不確定性。

荷莫茲海峽是全球能源運輸的咽喉。在2月衝突爆發前，全球每日約有1/5的石油與天然氣運輸通過此處，日輸量超過1500萬桶、市值至少達12億美元。

伊朗 荷莫茲海峽 以色列 美國

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