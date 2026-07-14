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巴西總統批川普接管荷莫茲海峽 斥徵收費用如同海盜

中央社／ 記者唐雅陵聖保羅13日專電
巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。 法新社
巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。 法新社

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天嚴詞批評美國總統川普（Donald Trump）宣布接管荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），並向所有船隻貨物徵收20%費用的計畫，直言此舉是「海盜行為」。

巴西新聞網站G1等媒體報導，魯拉指出，美國長期以來打擊海盜，如今卻要「自己成為海盜」，並形容「利用戰爭賺錢是不文明、不民主的行為」。他強調，巴西並未參與衝突，卻因戰事導致糧食價格上漲，承受間接衝擊。魯拉也警告，若荷莫茲海峽航運受阻，巴西石油出口恐面臨額外成本與延誤，進一步影響國內能源市場與外匯收入。

川普稍早在美國媒體訪問及社群平台Truth Social上宣布，美軍將恢復封鎖伊朗港口，並由美方接管荷莫茲海峽，徵收費用以支付維持安全的成本。他下令美軍中央司令部（CENTCOM）於美東時間14日下午開始執行封鎖行動，涵蓋所有伊朗港口及石油碼頭。美方警告，未經授權進出封鎖區域的船隻可能遭攔截或扣押。

伊朗軍方隨即回應，強調不會允許美國干預荷莫茲海峽管理，並警告區域國家若與美方合作，將被視為「對伊朗宣戰」。伊朗更批評美國行動嚴重威脅全球能源供應安全，並揚言將讓美方遭受「更大的羞辱」。

歐盟與亞洲多國對美國封鎖伊朗港口及接管荷莫茲海峽的舉措表達憂慮，呼籲維持航行自由並避免局勢升高。日本、澳洲等國強調能源供應安全，歐盟則要求立即恢復海峽暢通。

報導指出，荷莫茲海峽是全球能源運輸的重要航道，約1/5的全球石油貿易需經此通道。美國與伊朗的最新對峙，使國際油價再度上揚，市場憂心中東局勢恐進一步惡化。巴西作為主要石油出口國之一，若航道受阻或成本增加，恐直接衝擊出口收益與國內能源價格。

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