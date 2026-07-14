白宮致函國會重啟伊朗戰爭！川普擬打擊伊朗核設施 美軍明封鎖荷莫茲

美國海軍13日宣布，將自美東時間14日下午4時（台灣時間15日凌晨4時）恢復對伊朗的海上封鎖，屆時所有船隻不得出入伊朗港口。美國總統川普則預告對荷莫茲海峽收取保護費，放話13日、14日將猛攻伊朗，且考慮打擊德黑蘭地下核設施「鎬山」。白宮13日已致函國會，告知於7日重啟對伊朗的敵對行動，美軍接下來60天可在未經國會許可下與伊朗交戰。

美國中央司令部稍早證實，在美東時間13日下午4時45分對伊朗發動新一輪打擊，連續第三晚發動攻勢，「將持續讓伊朗部隊付出沉重代價，並削弱其攻擊無辜平民及荷莫茲海峽商船的能力」。

川普稍早已宣布將恢復對伊朗的海上封鎖，且美國可能接管荷莫茲海峽，同時對通過海峽的符合資格貨物徵收20%的通行費。

川普告訴廣播節目主持人休伊特（Hugh Hewitt），美國將在13日及14日猛攻伊朗，「而且他們根本無能為力」。

他在13日新一波打擊前不久進一步宣布，美國可能打擊伊朗核設施場址「鎬山」（Pickaxe Mountain）。這是一處設防嚴密的地下核設施，自2月28日戰爭爆發以來，尚未遭到攻擊。

隨後，川普又在白宮表示，美伊仍可能達成協議，但他強調，美國最終將控制「整個」荷莫茲海峽。

他說：「我希望獲得補償，因為我們正在保護全球一個非常富裕的區域。我們正在花錢，因此我們所做的，就是要求對方支付保護費用。」

白宮13日已致函聯邦參議院臨時議長、愛荷華州共和黨人葛拉斯里（Chuck Grassley）表示：「我依據三軍統帥及行政首長的憲法權力採取行動，以處理美國的外交關係。」這封信函日期標注為7月10日。

政治新聞網Axios報導，美國海軍已宣布，對伊朗的海上封鎖將於美東時間7月14日下午4時生效，範圍涵蓋伊朗全境海岸、港口及石油碼頭，適用於所有船舶，無論懸掛哪國國旗。未經許可進出封鎖區的船隻可能遭攔截、迫使改道或扣押，拒不配合者恐面臨武力處置。

不過，往返非伊朗目的地、經過荷莫茲海峽的船隻不受影響；糧食及醫療用品等人道物資經檢查後，仍可運抵伊朗港口。

一名消息人士告訴 Axios，美國尚未與中東地區盟友討論美方可能收取通行費問題。伊朗外交部長阿拉奇利用川普即將在荷莫茲海峽收費的聲明，證明伊朗要求向通過海峽船隻收取服務費的合理性。