美軍再夜襲伊朗 川普：可能打擊「十字鎬山」核子場址

美國總統川普13日宣布將重啟對伊朗在荷莫茲海峽的海上封鎖，並表示，將向通行海峽的船隻收取所載貨物價值的20%作為維安費用；美國中央司令部（CENTCOM）則指出，美軍預計在美東時間14日下午4時封鎖進出伊朗港口的海上交通。

此外，川普13日也表示，美國可能考慮在近期打擊伊朗位於「十字鎬山」（Pickaxe Mountain）的核子場址。面對美伊停火協議瀕臨破局，油價也在13日大漲。

美伊情勢再陷緊張，雙方皆在周末開火，讓兩國的停火協議瀕臨破局，美國中央司令部13日指出，美軍在美東時間下午4時45分對伊朗展開第三輪夜襲，指這美軍對伊朗的打擊將重創伊朗，降低他們在荷莫茲海峽攻擊商船的能力。

此外，美國中央司令部13日也公布影片，畫面顯示美軍於12日動用3艘「海盜號無人水面艇」攻擊阿巴斯港海軍基地的港口，破壞伊朗一處潛水艇和軍艦的維護設施；中央司令部指出，這是美軍首次在軍事行動中部署無人艇。

對於伊朗主張控制荷莫茲海峽，川普13日在社群媒體「真實社群」發文指出，荷莫茲海峽是開放的，也會一直保持開放，無論伊朗是否參與其中；川普並指出，美方將重啟對伊朗在荷莫茲海峽上的封鎖，阻止任何伊朗船隻進出海峽；川普指出，其他國家則享有公平、開放的海峽使用權。

川普表示，美國從今以後將成為荷莫茲海峽的「守護者」，不過川普也表示，基於公平原則，他認為美國所擔負的安全責任應該獲得補償，指任何貨船將被收取所載貨物20%的費用；川普並指出，這項過程將立即開始。

川普13日接受訪問時也抱怨伊朗在談判中態度反覆。川普指出，美方12日曾與伊朗展開長達11小時的談判，但伊朗在雙方達成共識後又反悔，稱要做出幾項改變；川普說，「我們不會做出改變」。

川普13日下午接受美國保守派電台主持人修伊特（Hugh Hewitt）訪問也提到說，雙方12日談判已經達成協議，結果伊朗談判代表接到一通電話就全數離席；川普批評他們瘋了，並表示，協議對伊朗來說就是用來打破的。

修伊特也詢問說，川普是否有計畫攻擊伊朗位於「十字鎬山」（Pickaxe Mountain）的核子場址，川普回答說，這是可能的攻擊目標，稱美軍正非常密切關注該目標，不過目前還沒有看到任何動態，稱伊朗核子項目的狀況不太好。

川普說，美軍可能在不久的將來打擊十字鎬山的場址。

隨著中東情勢再度動盪，美聯社報導指出，油價13日大漲，一桶布蘭特原油的價格漲幅為9.6%，升至83.3美元；在美國股市方面，標普500指數下跌0.8%、道瓊工業平均指數下跌138點，跌幅0.3%；那斯達克綜合指數則大跌1.6%。