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川普的荷莫茲「保護費」 一艘油輪要付9億元？航運界批攔路搶劫

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川普的荷莫茲「保護費」 一艘油輪要付9億元？航運界批攔路搶劫

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普宣布恢復美國對伊朗船隻的封鎖，並要求航經荷莫茲海峽的貨物支付相當於貨值20%的費用。歐新社
川普宣布恢復美國對伊朗船隻的封鎖，並要求航經荷莫茲海峽的貨物支付相當於貨值20%的費用。歐新社

美國總統川普要求，航經荷莫茲海峽的船隻支付相當於貨物價值20%的「保護費」，作為美方保障航行安全的補償。如果以滿載原油的超級油輪估算，每艘約須支付3,000萬美元（約台幣9億元）。

這個金額是以目前每桶原油約80美元的油價計算，而超級油輪通常可裝載約200萬桶原油。

相較之下，根據知情人士，伊朗過去臨時性徵收的過境費，每趟航程最高約200萬美元。

川普周一宣布恢復美國對通過荷莫茲海峽伊朗船隻的封鎖，並表示美國將成為這條航道的「守護者」。他說，基於公平原則，美方將按所有貨物價值的20%收費。白宮並未進一步說明這項收費提案的細節，包括將如何實施，或是否已告知美國在波灣地區的盟友。

航運業對此感到意外，也抱持懷疑態度。

約十多位航運界人士，包括近幾周曾有油輪通過荷莫茲海峽的業者表示，事先並不知道川普將宣布可能對通過該水道的貨物收費。由於缺乏細節，現在還無法判斷這項計畫是否會影響航線安排。一名要求匿名的船長形容，這種收費簡直就像攔路搶劫。

伊朗外交部長阿拉奇在社群媒體發文表示，「誰為商船提供安全通過荷莫茲海峽的通行保障，就應為此服務獲得補償」。但「20%當然太高了」，並補充表示，伊朗會「公平」收取費用

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