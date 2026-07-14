川普稱將狠狠打擊伊朗 美軍連3晚發動空襲

美國總統川普今天表示，美國今晚和明天將「狠狠」打擊伊朗。美軍中央司令部隨後表示，美軍開始連續第3晚對伊朗發動空襲。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在保守派電台主持人修伊特（Hugh Hewitt）節目中說：「我們今晚和明天將狠狠打擊他們。」

彭博提到，川普還說美國將「蕩平」伊朗的鎬山（Pickaxe Mountain），「告訴伊朗人等著吧」。所謂「鎬山」位於伊朗中部伊斯法罕省（Isfahan）納坦茲（Natanz）核設施附近，外界懷疑建有地下秘密設施。

法新社報導，美國軍方今天表示，他們已對伊朗發動新一波空襲。這是美軍連續第3晚空襲伊朗。

美軍中央司令部（CENTCOM）在社群媒體上發出聲明說：「這些空襲行動將持續讓伊朗軍隊付出沉重代價，並削弱他們在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）攻擊無辜平民和商業航運的能力。」聲明指出空襲行動始於美東時間下午4時45分（台灣時間14日上午4時45分）。