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美再對伊朗海上封鎖 川普將發表全國演說

中央社／ 華盛頓13日專電

美國總統川普今天接連發文，宣布將發表全國演說，並將對出入荷莫茲海峽船隻徵收運載貨物價值的20%作為維安行動補償。美軍也宣布明天起恢復對伊朗的海上封鎖，國際油價再度走高。

美國總統川普（Donald Trump）今天在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）接連發文，表示將在美東時間16日晚間9時（台灣時間17日上午9時）發表全國演說。

他稍早推文寫道，將重啟「對伊朗封鎖」（THEIRANIAN BLOCKADE）行動，禁止伊朗船隻及其客戶出入，讓各國公開公平地使用荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）；此後美國將是荷莫茲海峽護衛者，為公平及提供動盪區域安全工作所需成本，將徵收海運總額的20%作為補償。

川普推文未說明本週將全國演說的目的與主旨，各界預測與伊朗局勢變化有關。川普上次於4月1日，美國與以色列對伊朗發動戰事約一個月後進行全國演說，說明軍事行動進展及處理伊朗核問題的迫切性。

美軍中央司令部今天也發布新聞稿，將對進出伊朗港口與沿岸海域的船隻重啟封鎖行動，並持續支持未違反封鎖令的區域海上航行。

新聞稿強調，重啟行動是跟進4月13日至6月18日執行的初期封鎖，期間美軍改變超過140艘受檢船隻行徑方向，阻止9艘不受檢船隻，另有50多艘人道救援船艦獲通行。

伊朗局勢升高再度衝擊原油價格，至美東時間13日下午，國際布倫特原油（ICE Brent Crude）期貨價格每桶漲約10%，達83美元；西德州中級原油（WestTexas Intermediate crude, WTI）期貨漲約9%，每桶約77美元。

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