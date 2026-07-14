川普下令重啟對伊朗海上封鎖 美軍預告14日下午行動

美國總統川普下令要重啟在荷莫茲海峽上對伊朗的封鎖，美國中央司令部（CENTCOM）13日指出，美軍將在美東時間14日下午4時封鎖進出伊朗港口的海上交通。

中央司令部指出，美軍將封鎖任何進出伊朗港口的船隻，以及沿海地區；美軍將繼續支持區域水域的的交通，不讓船隻違反海上封鎖。

中央司令部表示，美軍是重啟在4月13日至6月18日對伊朗的海上封鎖，美軍在此期間重新指引逾140艘願意配合指令的船隻，同時也禁止9艘不願配合的船隻，並允許讓50艘人道救助的船隻通過。