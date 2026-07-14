美中央司令公布畫面 首次部署無人艇攻擊伊朗軍事設施

美國中央司令部（CENTCOM）13日公布美國無人艇攻擊伊朗軍事設施的畫面，並稱這是美軍首次在軍事行動中部署無人艇，成功打擊伊朗攻擊商船的能力。

美國中央司令部13日公布影片，畫面顯示美軍於12日動用3艘「海盜號無人水面艇」攻擊阿巴斯港海軍基地的港口，破壞一處潛水艇和軍艦的維護設施；中央司令部指出，這是美軍首次在軍事行動中部署無人艇。

中央司令部表示，美軍12日的攻擊成功打擊伊朗持續攻擊商船的能力。