荷莫茲海峽開了又關 川普指控伊朗談判反覆

美國總統川普13日表示，將重啟在荷莫茲海峽上對伊朗的封鎖，並預計向來往商船收取20%的維安費用。川普13日也透露說，美方12日與伊朗舉行長達11小時的談判，並指控伊朗在雙方達成共識後卻選擇反悔。

隨著美伊停火持續面臨挑戰，川普13日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，無論伊朗是否同意，荷莫茲海峽將保持開放，並指出，美方將重啟對伊朗在荷莫茲海峽上的封鎖，阻止任何伊朗船隻進出海峽。川普指出，其他國家則可以用公平且開放的方式使用海峽。

針對伊朗近日聲稱已經關閉荷莫茲海峽，美方持續堅持海峽仍舊開放。

川普並稱美國是「荷莫茲海峽的守護者」，並認為美國所擔負的安全責任應該獲得補償，指任何貨船將被收取所載貨物20%的費用；川普並指出，這項過程將立即開始。

川普13日上午受訪時並表示，美方12日曾與伊朗展開長達11小時的談判，但伊朗在雙方達成共識後又反悔，稱要做出幾項改變；川普說，「我們不會做出改變」。