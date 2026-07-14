美國狠打伊朗 川普：接管荷莫茲 徵20%海峽通行費

美國總統川普十三日表示，美國可能接管荷莫茲海峽，成為這條全球能源運輸要道的「守護者」，而且應由其他國家支付費用。他接受福斯新聞訪問時說，美國將守護海峽，也會獲得報酬，因美方「讓自己的人員置身險境」，不能被期待無償承擔這項任務。

川普同時批評伊朗破壞已敲定的協議，並揚言美國將「狠狠打擊他們」。他說，美軍十二日晚間已對伊朗發動猛烈攻擊，今後每當伊朗派出無人機，美方都會強力反擊。

川普之後更在真實社群發文宣布，美國將「恢復」對伊朗的海上封鎖，限制伊朗船隻及其客戶經由荷莫茲海峽進出，同時對通過海峽的符合資格貨物徵收百分之廿的通行費，以支付維護航道安全所需的成本。

伊朗嗆美國：將爆全球油氣嚴重事件

川普這番談話，使美伊對荷莫茲海峽控制權的爭奪進一步升高。在川普命令下，美軍連續兩天對伊朗發動大規模攻擊，摧毀數十個軍事目標；伊朗則以飛彈及無人機報復，攻擊中東多國境內的美軍基地與艦艇，並警告美國若繼續介入海峽，可能在全球石油與天然氣產業引發更嚴重事件。

美軍襲伊朗 24小時內兩度狂轟

美國中央司令部表示，美軍於美東時間十二日下午五時（台灣時間十三日清晨五時）發動最新一波攻擊，是廿四小時內第二次大規模行動，目的是削弱伊朗攻擊通行荷莫茲海峽商船能力。美軍鎖定伊朗防空系統、沿海雷達站、飛彈與無人機設施，歷時超過三小時，攻擊次數略少於十一日的一四○次打擊。

伊朗媒體十三日報導，荷莫茲海峽沿岸港市阿巴斯港及附近格什姆島周邊傳出爆炸聲；伊斯法罕省官員則表示，美軍攻擊造成一人死亡、七人受傷。伊朗尚未公布這波戰事的正式總傷亡，但各地個別通報顯示，美軍上周恢復攻擊以來，約有廿人死亡。

伊朗也宣稱，已攻擊約旦哈桑王子空軍基地，以及科威特境內兩座美軍使用的空軍基地。路透報導，自十二日以來，波斯灣已有六個國家回報遇襲，範圍並擴大至停火談判調停方之一的卡達。

伊朗轟6國：和平協議進入危機

德黑蘭十一日以發生未經授權的通行為由，宣布關閉荷莫茲海峽；十二日又表示攻擊另一艘貨船。這些舉動招惹美軍的攻擊。伊朗革命衛隊則聲稱，只有美國停止軍事介入這條航道，正常航運才可能恢復。

伊朗外交部發言人巴格赫里表示，美伊上月簽署、原定重新開放海峽並停止敵對行動的初步和平協議，「毫無疑問進入危機階段」。他主張德黑蘭從未先違約，並稱伊朗正試圖與阿曼建立海峽共同管理機制。