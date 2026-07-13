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川普宣布重啟海上封鎖伊朗 對船隻貨物抽20%當過路費

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川普宣布重啟海上封鎖伊朗 對船隻貨物抽20%當過路費

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普8日搭乘總統專機空軍一號離開英格蘭東部索夫克郡米登霍爾皇家空軍基地時，在機上和媒體交談。法新社
美國總統川普8日搭乘總統專機空軍一號離開英格蘭東部索夫克郡米登霍爾皇家空軍基地時，在機上和媒體交談。法新社

CNN報導，美國總統川普13日表示，將重啟在荷莫茲海峽封鎖伊朗船隻，並對經由此處運送的貨物收取20%過路費，行動即刻展開。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」發文寫道：「荷莫茲海峽是『開放』的，也會一直保持開放，無論伊朗是否參與其中。我們正恢復所謂的『伊朗封鎖』（THE IRANIAN BLOCKADE）。我們之所以這樣說是因為，這只阻止伊朗的船隻和其客戶進出，其他所有國家都享有公平、開放的海峽使用權。」

川普重申，美國將成為荷莫茲海峽的「守護者」，並將向商業運輸公司收取貨物價值約20%，以補償美國為維護該海峽安全所付出的代價。

川普說：「從現在起，美國將被稱作『荷莫茲海峽的守護者』。但基於公平原則，美國為確保這個全球局勢極不穩定地區的安全，所需承擔的一切費用都應獲得補償；所有經由此處運送的貨物，將收取20%的費用。相關程序與安排將立即展開。」

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