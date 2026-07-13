川普宣布重啟海上封鎖伊朗 對船隻貨物抽20%當過路費

CNN報導，美國總統川普13日表示，將重啟在荷莫茲海峽封鎖伊朗船隻，並對經由此處運送的貨物收取20%過路費，行動即刻展開。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」發文寫道：「荷莫茲海峽是『開放』的，也會一直保持開放，無論伊朗是否參與其中。我們正恢復所謂的『伊朗封鎖』（THE IRANIAN BLOCKADE）。我們之所以這樣說是因為，這只阻止伊朗的船隻和其客戶進出，其他所有國家都享有公平、開放的海峽使用權。」

川普重申，美國將成為荷莫茲海峽的「守護者」，並將向商業運輸公司收取貨物價值約20%，以補償美國為維護該海峽安全所付出的代價。

川普說：「從現在起，美國將被稱作『荷莫茲海峽的守護者』。但基於公平原則，美國為確保這個全球局勢極不穩定地區的安全，所需承擔的一切費用都應獲得補償；所有經由此處運送的貨物，將收取20%的費用。相關程序與安排將立即展開。」