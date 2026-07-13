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美國也要收通行費！川普：將對荷莫茲海峽貨物將抽20%
美國總統川普13日表示，美方將重啟對伊朗的封鎖，並將對所有運送中的貨物收取20%的費用，來維護荷莫茲海峽的安全。
美國總統川普13日自家社群平台TruthSocial表示，無論伊朗有沒有參與，荷莫茲海峽目前是開放狀態，也將保持開放，但美方將重啟對伊朗的封鎖，也就是只有伊朗的船舶或貿易客戶，禁止進出荷莫茲海峽。
川普並表示，所有國家都能公平並自由地使用荷莫茲海峽，而從此刻起，美國將成為「荷莫茲海峽守護者」，但如此一來，為了公平起見，美國將獲得補償，對所有的運送中貨物，以20%的費率收取費用，以支應守護這個全球最動盪地區所衍生的成本。
他說，這項措施立刻啟動。
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