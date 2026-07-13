快訊

川普宣布重啟海上封鎖伊朗 對船隻貨物抽20%當過路費

聽新聞
0:00 / 0:00

美國也要收通行費！川普：將對荷莫茲海峽貨物將抽20%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國總統川普13日表示，美國將對荷莫茲海峽的貨物，抽20%的安全保障費用。路透
美國總統川普13日表示，美國將對荷莫茲海峽的貨物，抽20%的安全保障費用。路透

美國總統川普13日表示，美方將重啟對伊朗的封鎖，並將對所有運送中的貨物收取20%的費用，來維護荷莫茲海峽的安全。

美國總統川普13日自家社群平台TruthSocial表示，無論伊朗有沒有參與，荷莫茲海峽目前是開放狀態，也將保持開放，但美方將重啟對伊朗的封鎖，也就是只有伊朗的船舶或貿易客戶，禁止進出荷莫茲海峽。

川普並表示，所有國家都能公平並自由地使用荷莫茲海峽，而從此刻起，美國將成為「荷莫茲海峽守護者」，但如此一來，為了公平起見，美國將獲得補償，對所有的運送中貨物，以20%的費率收取費用，以支應守護這個全球最動盪地區所衍生的成本。

他說，這項措施立刻啟動。

荷莫茲海峽 川普 美國 以色列 伊朗

延伸閱讀

不甩川普最後通牒！伊朗宣布關閉荷莫茲海峽 射飛彈擊中貨船

美伊僵局分析：川普無意長期戰、伊朗領袖欲對內示強

美伊停火波折多 荷莫茲海峽再度關閉

最高領袖誓言復仇！伊朗重申拒絕與美國和談 除非川普先達成這些條件

相關新聞

川普宣布重啟海上封鎖伊朗 對船隻貨物抽20%當過路費

CNN報導，美國總統川普13日表示，將重啟在荷莫茲海峽封鎖伊朗船隻，並對經由此處運送的貨物收取20%過路費，行動即刻展開。

荷莫茲成火藥庫！美伊持續交火撼動中東 法新：停火以來最猛烈攻擊

美國與伊朗各自發動的攻擊撼動中東，且規模為4月停火以來僅見，伊朗並稱美國的攻擊造成2死。這波戰鬥圍繞著戰略要地荷莫茲海峽...

川普稱美國可能接管荷莫茲海峽 自封「守護天使」：應獲得報酬

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，美國很可能會接管荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並且應...

美國也要收通行費！川普：將對荷莫茲海峽貨物將抽20%

美國總統川普13日表示，美方將重啟對伊朗的封鎖，並將對所有運送中的貨物收取20%的費用，來維護荷莫茲海峽的安全。

川普宣稱伊朗簽協議「放棄核武」 伊朗打臉：完全不實

英國BBC報導，美國總統川普12日告訴美國NBC新聞，宣稱伊朗在周末的談判已與美國達成協議。川普當時說：「他們昨天（11日）同意了一項協議，一項對我們而言完美的協議。沒有核武、沒有這個、沒有那個，什麼都沒有。他們放棄了一切。」然而，伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baqaei）13日反駁稱，川普所說「完全不實」。

荷莫茲海峽如何通行？兩條戰時航道、遭攻擊熱區一次看

自中東戰爭2月底爆發以來，已嚴重擾亂荷莫茲海峽這條咽喉要道的船運，在水雷與飛彈的威脅下，目前每日通過船隻數僅有戰前的三分之一，船舶也被迫在海峽中選擇其他航道。以下是法新社的相關彙整。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。