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川普稱美國可能接管荷莫茲海峽 自封「守護天使」：應獲得報酬
美國總統川普（Donald Trump）今天表示，美國很可能會接管荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並且應該因為守護這條重要水道而獲得報酬。
路透社報導，川普接受福斯新聞頻道（Fox News）脫口秀節目「福斯與朋友們」（Fox & Friends）電話訪問時表示：「我們將保有這道海峽，而且我們很可能會經營它。」
「我們將成為這道海峽的守護者，或許我們可以稱之為海峽的守護天使。而且，我們應該因此獲得補償。」
荷莫茲海峽位於阿曼與伊朗之間，連接波斯灣（Persian Gulf）、阿曼灣（Gulf of Oman）及阿拉伯海（Arabian Sea），擁有得天獨厚的位置，掌握能源海上輸出命脈。
自美伊戰爭爆發以來，這條位於波斯灣出口的狹窄航道便持續受阻，原因是伊朗持續透過攻擊周邊商船來威嚇航運業者，牢牢控制這條波斯灣咽喉航道。
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