荷莫茲成火藥庫！美伊持續交火撼動中東 法新：停火以來最猛烈攻擊

美國與伊朗各自發動的攻擊撼動中東，且規模為4月停火以來僅見，伊朗並稱美國的攻擊造成2死。這波戰鬥圍繞著戰略要地荷莫茲海峽展開，威脅各方推動永久終戰的努力。

法新社報導，美國今天持續攻擊伊朗之際，伊朗政府警告，若美方未履行承諾，伊朗將不再遵守停止戰鬥的架構協議。

伊朗方面也鎖定波斯灣國家展開攻擊，其強大的革命衛隊（Revolutionary Guards）宣布對巴林、約旦、科威特、阿曼發動新一輪打擊。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）針對6月簽署的諒解備忘錄（MOU）表示：「毫無疑問，這份文件正處於危機之中。」

「每當對方未能履行義務時，我方也不會堅守我們的義務。我們將繼續以這種方式行動。」

不過，貝卡伊也說，伊朗仍在跟來自卡達、巴基斯坦、阿曼的調解代表持續協商，希望避免情勢進一步升溫。

美軍中央司令部（CENTCOM）則表示，美軍已完成夜間展開、針對數十個伊朗目標的最新一輪攻擊。

美軍出動飛機、海軍船艇與無人機，使用精準彈藥打擊多個地點的數十個目標，削弱伊朗持續攻擊荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）國際航運的能力。

根據伊朗法斯通訊社（Fars news agency）與塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency），美軍今天攻擊伊朗西南部靠近科威特與伊拉克的產油地區，造成2死3傷。

梅爾通訊社（Mehr）稍早指出，今天中午左右，南部地區再次傳出不明爆炸聲，並指出「聲響疑似來自阿巴斯港（Bandar Abbas）西岸」。

伊朗國營電視台則報導，伊朗今天朝兩艘試圖通過荷莫茲海峽的船隻發射「警告彈」。