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115分科／生物選擇題有難度！師直言：學得不扎實開局就可能「崩潰」

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川普宣稱伊朗簽協議「放棄核武」 伊朗打臉：完全不實

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普8日搭乘嶄新的總統專機空軍一號，從英格蘭東部索夫克郡米登霍爾皇家空軍基地飛回美國馬里蘭州安德魯聯合基地。這是他首次在嶄新的空軍一號接受媒體訪問。法新社
美國總統川普8日搭乘嶄新的總統專機空軍一號，從英格蘭東部索夫克郡米登霍爾皇家空軍基地飛回美國馬里蘭州安德魯聯合基地。這是他首次在嶄新的空軍一號接受媒體訪問。法新社

英國BBC報導，美國總統川普12日告訴美國NBC新聞，宣稱伊朗在周末的談判已與美國達成協議。川普當時說：「他們昨天（11日）同意了一項協議，一項對我們而言完美的協議。沒有核武、沒有這個、沒有那個，什麼都沒有。他們放棄了一切。」然而，伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baqaei）13日反駁稱，川普所說「完全不實」。

巴格赫里說，美伊11日在阿曼的會談中，只有討論關於荷莫茲海峽的議題。他補充說，調停國正在繼續努力為美伊兩國談判付出努力。

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