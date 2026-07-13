川普宣稱伊朗簽協議「放棄核武」 伊朗打臉：完全不實

英國BBC報導，美國總統川普12日告訴美國NBC新聞，宣稱伊朗在周末的談判已與美國達成協議。川普當時說：「他們昨天（11日）同意了一項協議，一項對我們而言完美的協議。沒有核武、沒有這個、沒有那個，什麼都沒有。他們放棄了一切。」然而，伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baqaei）13日反駁稱，川普所說「完全不實」。

巴格赫里說，美伊11日在阿曼的會談中，只有討論關於荷莫茲海峽的議題。他補充說，調停國正在繼續努力為美伊兩國談判付出努力。