荷莫茲海峽如何通行？兩條戰時航道、遭攻擊熱區一次看

自中東戰爭2月底爆發以來，已嚴重擾亂荷莫茲海峽這條咽喉要道的船運，在水雷與飛彈的威脅下，目前每日通過船隻數僅有戰前的三分之一，船舶也被迫在海峽中選擇其他航道。以下是法新社的相關彙整。

船隻使用那些航道？

目前通過荷莫茲海峽的船隻，使用至少兩條不同航道。一條是伊朗航道，也就是在伊朗水域中，由德黑蘭當局設定、位於海峽北方接近拉拉克島的航道。根據海運追蹤業者Kpler截至7月1日的數據，約32%通過海峽的船隻，使用這條水道。

第二條航道是阿曼航道。Kpler分析師蘇巴西奇表示，這是一條非常狹窄的南側通道，「一側受阿曼海岸限制，另一側則是具有水雷風險的區域」。目前約有23%的船舶，使用這條由阿曼、聯合國及國際海事組織（IMO）協調、在6月宣布的臨時航線。

由西方海軍聯盟營運的聯合海事資訊中心（JMIC），以及北約的商船航運合作與指導機制（NCAGS），也會提供使用這條航線的指引。根據Kpler數據，自戰爭爆發以來，約46%的船舶關閉應答器通過海峽，使外界難以追蹤其航行路線。

分析師對法新社表示，近期關閉應答器通過海峽的船舶，大多傾向選擇阿曼航線。蘇巴西奇向法新社表示，這些船舶可能關閉應答器，是為了避免在「航經伊朗可攻擊範圍內時，持續廣播自身位置」。

近期攻擊發生在哪裡？

美國與伊朗6月17日簽署合作備忘錄以來，至少已有五艘商船遭到攻擊，均是使用南側航線通過海峽的船舶；伊朗已表示不認可這條航線。

國際海事組織表示，其中三艘油輪在6日至7日間，於阿曼及阿拉伯聯合大公國外海遭到攻擊，引發美國與伊朗再度互相攻擊，並導致美國總統川普宣布停火已經結束。

戰爭爆發後，航運量出現什麼變化？

中東戰爭爆發前，船舶可經由分流通航制自由通過海峽。這是一條穿越水道中央的雙向航線，由國際海事組織於1968年採用。在承平時期，這些指定航道平均每日有120艘次船舶通行，但目前因水雷風險而停用。航運專家表示，在這條主要航道恢復通行前，海峽不太可能恢復正常。

然而，德黑蘭堅稱不會恢復戰前安排，並於6月表示，伊朗與阿曼正考慮收取海峽營運相關費用。

船舶通過海峽時必須怎麼做？

船舶通過海峽時，必須依照所選航線遵循不同程序。伊朗航線由伊朗的波斯灣海峽管理局（PGSA）管理。戰爭初期，該機構曾向部分船舶收費，之後才允許這些船舶通行。

船舶若要通行，必須向PGSA局提出申請；申請獲准後，管理局會核發單次通行許可，有效期限最長為五日。

這明顯有別於與承平時期的常態大。此外，《聯合國海洋法公約》保障船舶在用於國際航行的海峽享有航行自由。然而，伊朗從未批准這項公約。

至於阿曼航線，蘇巴西奇向法新社表示，船舶應「與相關沿海國家協調、保持應答器開啟，並自行進行風險評估」。官方指引表示，船舶最好與北約商船航運合作與指導機制相互協調，但並非強制要求。

通過這條狹窄航道的船舶，通常會分批航行，以避免壅塞及碰撞。