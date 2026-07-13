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美伊爭奪荷莫茲海峽控制權　和平談判再受挫

中央社／ 杜拜13日綜合外電報導

在週末一連串波及中東更廣泛地區的攻擊後，美國伊朗今天各自宣稱掌握荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）控制權，這使旨在結束戰爭的任何外交努力面臨更大威脅。

美聯社報導，這波攻擊起因於伊朗在阿曼外海的荷莫茲海峽攻擊一艘貨櫃船，再次凸顯這條航道仍是談判中的關鍵議題。全球有約1/5的原油與天然氣貿易須經由荷莫茲海峽運輸。

自戰爭爆發以來，這條位於波斯灣出口的狹窄航道便持續受阻，原因是伊朗持續透過攻擊周邊商船來威嚇航運業者，牢牢控制這條波斯灣咽喉航道。

伊朗和美國目前已接近為期60天臨時協議的一半期限。這項協議原本旨在為永久結束戰爭的談判鋪路，如今卻演變成圍繞荷莫茲海峽及其未來的一連串攻擊行動，令各國領袖憂心伊朗戰爭恐將全面重啟。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在聲明中表示：「若戰事全面重啟，將帶來災難性的後果。」

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