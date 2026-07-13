伊朗稱襲約旦等地美軍基地 美國完成新一輪打擊

伊朗國營媒體今天報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，他們已對約旦、巴林與科威特的美軍目標與基地發動攻擊。與此同時，美國軍方表示，已在伊朗完成新一輪打擊。

伊朗通訊社（IRNA）引述伊斯蘭革命衛隊（IRGC）公布的多份聲明指出，他們已襲擊約旦的哈桑王子空軍基地（Prince Hassan air base）、巴林的美軍無人機指揮中心，以及科威特包括阿里賽勒姆（AliAl Salem）在內的多處空軍基地。

同時，美國軍方表示，已完成對伊朗的新一輪打擊，目的是阻止伊朗攻擊航經重要水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船舶。

美軍在社群平台X上發文指出：「美軍中央司令部（CENTCOM）部隊出動美國戰鬥機、海軍艦艇、單向攻擊空中無人機並首度動用單向攻擊無人艇，打擊伊朗軍方的防空系統、沿岸雷達站、飛彈與無人機戰力，以及小型船隻。」