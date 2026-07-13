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伊朗報復攻擊中東多地！荷莫茲海峽誰說了算 成衝突引爆點

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
伊朗對波灣多地展開報復攻擊。圖為美國中央司令部公布，稍早對伊朗發動空襲期間的飛彈發射畫面。路透
伊朗對波灣多地展開報復攻擊。圖為美國中央司令部公布，稍早對伊朗發動空襲期間的飛彈發射畫面。路透

美國伊朗衝突周一進一步擴大。伊朗宣稱攻擊科威特、巴林及約旦等地與美軍有關的軍事基地。

美伊雖在數周前簽署60天諒解備忘錄（MoU），但雙方對內容解讀南轅北轍。伊朗認為它有權決定哪些船隻可通過荷莫茲海峽；美國則主張海峽應維持自由航行。這項根本分歧如今已成為新一輪軍事衝突的核心，也阻礙區域國家推動和平斡旋。

根據伊朗媒體與半島電視台，伊朗革命衛隊宣布對美軍展開新一波報復行動。隨後，伊朗正規軍也表示，針對區域內美軍基地的無人機攻擊仍在持續，並稱已對駐科威特美軍發動「具破壞性的無人機」攻擊。

伊朗表示，攻擊目標包括科威特Ali Al Salem基地，宣稱摧毀燃料儲槽及愛國者防空系統，並擊中附近Ahmad Al Jaber空軍基地雷達設施。伊朗正規軍另表示，無人機攻擊目標包括防空與飛彈系統、碉堡及支援掩體等設施。不過，科威特軍方和美軍均未證實相關損失。

伊朗也表示，飛彈與無人機攻擊約旦Prince Hassan空軍基地，擊中燃料儲槽及武器庫。另稱第二波攻擊擊中巴林Sheikh Isa基地，當地響起空襲警報。

美國第五艦隊司令部設於巴林，但並非位於Sheikh Isa基地；該基地過去曾供美軍航空器及軍事行動使用。

此前，美國中央司令部（CENTCOM）表示，美軍周日完成另一波對伊朗攻擊，出動戰機、軍艦、自殺式無人機及無人艇，打擊數十個軍事目標，包括防空系統、沿岸雷達、飛彈與無人機設施，以及快艇等。

CENTCOM在聲明中表示：「荷莫茲海峽是全球貿易的重要海上通道，伊朗並不控制它。」

儘管戰事持續升高，區域外交並未中斷。卡達日前派遣代表團前往伊朗，阿曼也持續與伊朗談判，希望就荷莫茲海峽管理方式尋求共識，巴基斯坦同樣參與協調。

美國智庫昆西研究所（Quincy Institute for Responsible Statecraft）執行董事、伊朗問題專家Trita Parsi表示，6月16日簽署的諒解備忘錄為了盡快達成協議，部分條文刻意保留模糊空間，如今卻成為雙方衝突焦點。他認為，美伊都無法靠軍事行動改變現實，這一輪戰事結束後，雙方仍可能重返談判桌，並體認唯有妥協才能化解危機。

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