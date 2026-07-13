影／美軍狂轟伊朗3個多小時！首度動用無人艇 行動畫面曝光

美軍在對伊朗展開超過3小時的空襲後宣布結束行動，稱已摧毀數十個伊朗軍事目標，並首度動用單向攻擊無人艇。

美國中央司令部在美東12日下午5時（台灣時間13日清晨5時）對伊朗發動更多打擊，削弱伊朗攻擊通行荷莫茲海峽的民用商船與船員。聲明補充，這項行動由三軍統帥直接下令，「追究伊朗部隊的責任」。

稍早，中央司令部宣布結束最新一波打擊，攻擊多處地點的數十個目標，試圖削弱德黑蘭攻擊荷莫茲海峽國際航運的能力。CNN指出，這次行動超過3小時。

紐時報導，一名美國官員拒絕透露中央司令部具體發動多少次打擊，僅表示實際數量略少於11日的140次打擊。

中央司令部指出，美軍此次鎖定伊朗防空系統、沿海雷達站、飛彈與無人機設施，以及小型船艇，由戰機與海軍艦艇共同執行，另投入單程攻擊無人機，並首次使用單程攻擊無人艇。

中央司令部強調，荷莫茲海峽是全球貿易的重要海上通道，並表示伊朗並未控制這條海峽。中央司令部聲明同步發表行動畫面。