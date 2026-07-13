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伊朗發動「以眼還眼行動」！飛彈無人機猛攻美軍3基地 巴林警報大響

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗軍方8日在未公開地點發射飛彈。路透
伊朗軍方8日在未公開地點發射飛彈。路透

伊朗13日凌晨對美軍在中東多處基地及設施發動新一波報復攻擊，宣稱以飛彈與無人機打擊約旦哈桑王子空軍基地，以及科威特賽勒姆空軍基地、艾哈邁德賈比爾空軍基地，並鎖定區域內的美軍艦艇與軍事陣地；巴林也響起防空警報。

總部位於倫敦的伊朗反對派媒體「伊朗國際」報導，根據與伊朗最高國家安全委員會有關聯的努爾新聞（Nour News），伊朗已對區域內的美軍基地及艦艇展開大規模飛彈與無人機攻擊。與伊朗支持武裝團體關係密切的Telegram頻道薩貝林新聞（Sabereen News）也聲稱，數枚彈道飛彈已從伊朗西部及中部發射，飛向中東地區的美軍陣地。

不過，相關攻擊消息目前尚無法獲得獨立證實，美軍也未立即回應伊朗方面的說法。

伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，為報復美軍攻擊伊朗沿海軍事基地，已使用飛彈與無人機打擊約旦哈桑王子空軍基地（Prince Hassan Air Base），鎖定基地內多座飛彈庫及燃料儲存設施。

半島電視台報導，革命衛隊另發布聲明宣稱，旗下航空太空部隊已在「以眼還眼行動」第三階段，攻擊科威特境內2座美軍使用的空軍基地。

革命衛隊稱，賽勒姆空軍基地（Ali Al-Salem Air Base）的燃料槽與愛國者防空系統已遭徹底摧毀，艾哈邁德賈比爾空軍基地（Ahmed Al-Jaber Air Base）的一套戰略FPS雷達系統也遭擊毀，並強調行動仍在持續。

伊朗軍方同時警告美國，不得進一步介入荷莫茲海峽事務，強調伊朗不會允許外國軍事力量繼續干涉海峽。

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