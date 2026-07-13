快訊

努力7年輸第一天上班菜鳥 日本薪資逆轉掀員工離職潮

獨家專訪！烏克蘭無人機指揮官的戰術經驗分享

115分科物理解答出爐！無人機入題 師評比去年難

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗襲美軍釀6死內幕曝光！華郵：指揮官棄部屬逃命 士兵還原慘況哽咽

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗無人機3月1日突襲美軍位於科威特的希艾巴港據點，造成6名美軍死亡、逾30人受傷。Planet Labs PBC公布該據點於6月26日衛星影像。美聯社
伊朗無人機3月1日突襲美軍位於科威特的希艾巴港據點，造成6名美軍死亡、逾30人受傷。Planet Labs PBC公布該據點於6月26日衛星影像。美聯社

美伊戰爭開打後初期，伊朗無人機3月1日突襲美軍位於科威特的希艾巴港（Port Shuaiba）據點，造成6名美軍死亡、逾30人受傷，是美軍在這場戰爭最慘重傷亡。華盛頓郵報12日報導，該刊訪問倖存士兵揭露，那處據點爆炸後，負責指揮的准將巴恩斯（Clint Barnes）搶先逃出建築、躲進碉堡，並阻止下屬折返救人，不顧受困火場的部屬死活；當傷兵冒著烈火與濃煙救人時，現場也不見將領蹤影。

更令官兵憤怒的是，希艾巴港事前早被情報列為可能遇襲目標，據點防護卻漏洞百出，不但缺乏可擊落伊朗無人機的防空系統及頂部掩體，部隊要求調派反無人機裝備也遭拒。多名士兵更表示，他們進駐時甚至完全沒有攜帶武器，班用武器及自動武器全被留在另一座基地的軍械庫。

華郵訪問17名倖存者、目擊者及了解軍方調查的人士。報導指出，美伊開戰第2天、一架伊朗「見證者」（Shahed）無人機於3月1日上午9時30分左右，幾乎垂直俯衝希艾巴港（Shuaiba port）美軍作戰中心。

戶外士兵先聽見尖銳呼嘯及類似割草機的聲響，抬頭後已來不及反應。無人機撞進建築中央，猛烈爆炸震碎電腦、燈具及玻璃，金屬與塑膠碎片化為彈片，將官兵拋向牆壁，現場隨即陷入火海。

少校拉姆斯博頓（Stephen Ramsbottom）憶述，爆炸把他從椅子上炸進走廊，一塊彈片嵌入後腦。他恢復意識後，聽見有人高喊需要協助，便摸索穿越瓦礫救人。「到處都在燃燒」，官兵不斷衝回建築，將傷患一個個抬出，他則留在外面接應，確保所有人撤離。

多名士兵指控，巴恩斯（Clint Barnes）在無人機擊中後，抓起防彈背心及頭盔，命令身旁士兵「快出去」，隨即奔向緊急出口，躲進碉堡。當時數十名部屬仍留在建築內。

與巴恩斯一同逃出的士兵哽咽憶述，碉堡鋼門重新開啟後，他想折返救援，卻被巴恩斯要求留在原地。這名士兵最終不顧命令，返回濃煙瀰漫的作戰中心尋找倖存者，「但將軍並未折返」。

倖存者表示，軍方內部評估早已建議不要派兵進駐希艾巴港，高層也曾接獲簡報，得知該地防禦薄弱且已被列入伊朗攻擊清單。基地的大聲公警報系統一度故障，雖在遇襲前已修復；攻擊前幾天，官兵還曾目擊疑似執行偵察任務的四軸無人機。

遇襲當天，士兵從凌晨4時30分起在碉堡躲避逾4小時。領導層因警報頻繁而逐漸不耐，約上午9時解除警報，讓官兵返回作戰中心，僅半小時後伊朗無人機便擊中建築。

美國陸軍中央司令部否認將領棄置部屬，聲稱指揮官曾協助撤離及清點人員，之後才因受傷接受後送。不過，受訪官兵均表示，未曾看見巴恩斯或其上級、辛森少將（John Hinson）協助搬運死傷者。美國軍方內部調查目前未建議懲處或追究任何人的責任。

伊朗 美軍 美伊戰爭 以色列 美國

延伸閱讀

遭美空襲… 伊朗再關荷莫茲海峽 襲擊海灣多國

報復美方空襲 伊朗關閉荷莫茲並襲擊中東鄰國

川普下令報復伊朗攻擊荷莫茲商船 美軍發動本周第3波空襲

伊朗大反攻嗆「放馬過來」！狂轟4國美軍基地 打擊MQ-9無人機庫

相關新聞

伊朗襲美軍釀6死內幕曝光！華郵：指揮官棄部屬逃命 士兵還原慘況哽咽

美伊戰爭開打後初期，伊朗無人機3月1日突襲美軍位於科威特的希艾巴港（Port Shuaiba）據點，造成6名美軍死亡、逾30人受傷，是美軍在這場戰爭最慘重傷亡。華盛頓郵報12日報導，該刊訪問倖存士兵揭露，那處據點爆炸後，負責指揮的准將巴恩斯（Clint Barnes）搶先逃出建築、躲進碉堡，並阻止下屬折返救人，不顧受困火場的部屬死活；當傷兵冒著烈火與濃煙救人時，現場也不見將領蹤影。

伊朗發動「以眼還眼行動」！飛彈無人機猛攻美軍3基地 巴林警報大響

伊朗13日凌晨對美軍在中東多處基地及設施發動新一波報復攻擊，宣稱以飛彈與無人機打擊約旦哈桑王子空軍基地，以及科威特賽勒姆空軍基地、艾哈邁德賈比爾空軍基地，並鎖定區域內的美軍艦艇與軍事陣地；巴林也響起防空警報。

影／美軍狂轟伊朗3個多小時！首度動用無人艇 行動畫面曝光

美軍在對伊朗展開超過3小時的空襲後宣布結束行動，稱已摧毀數十個伊朗軍事目標，並首度動用單向攻擊無人艇。

荷莫茲海峽商船再遇襲 美軍再轟伊朗…一周內第五輪

美國與伊朗圍繞荷莫茲海峽的軍事衝突持續升高。美軍周日兩度空襲伊朗，最新一波於美東時間下午5時展開，因伊朗革命衛隊再次朝航經荷莫茲海峽的商船開火。美軍表示，此舉是為削弱伊朗的攻擊能力，確保這條全球重要能源運輸航道維持自由通行。

伊朗聲明：再關閉荷莫茲！海峽重要性勝過數十枚原子彈

伊朗最高領袖穆吉塔巴顧問雷扎伊十二日形容，荷莫茲海峽的重要性勝過「數十枚原子彈」，伊朗矢言確保這條戰略水道。伊朗五月成立的波斯灣海峽管理局（ＰＧＳＡ）同日指稱，目前船舶「不可能」通過海峽。

貨輪荷莫茲挨轟 美伊第3波衝突

美國中央司令部十一日說，在總統川普指示下，在伊朗公然攻擊一艘貨輪後，已對伊朗發動新一波攻擊；伊朗則以飛彈與無人機攻擊科威特等中東鄰國。美國國防部長赫塞斯也指稱，伊朗做出糟糕選擇，現在他們必須付出代價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。