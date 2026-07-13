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美伊停火25天生變？川普下令擴大空襲 伊朗撂重話

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美伊協議25天破功？川普下令擴大空襲伊朗 伊朗外交部撂話了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
多艘貨輪12日駐泊阿聯東岸外海、鄰近荷莫茲海峽的水域。法新社
多艘貨輪12日駐泊阿聯東岸外海、鄰近荷莫茲海峽的水域。法新社

紐約時報報導，美國中央司令部在總統川普指示下，在德黑蘭當地13日清晨發動新一波打擊，以「追究伊朗部隊責任」，這是美軍在24小時內第二次展開空襲。伊朗外交部12日譴責美軍過去24小時的攻擊，指控美方違反國際法，並警告鄰國不得協助任何針對伊朗的軍事行動。美伊簽署約25天的初步和平協議逐步瓦解。

中央司令部在社群平台X發文證實，在美東12日下午5時（台灣時間13日清晨5時）對伊朗發動更多打擊，削弱伊朗攻擊通行荷莫茲海峽的民用商船與船員。聲明補充，這項行動由三軍統帥直接下令，「追究伊朗部隊的責任」。

中央司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）表示，伊朗部隊約在美軍發動最新一波攻擊之際，朝荷莫茲海峽的商船開火，顯示美方發動攻勢確有必要。

霍金斯透過簡訊表示：「我們正在追究伊朗的責任。」他還說，美軍擊落一枚飛彈和一架單程攻擊無人機，兩者原本都瞄準海峽內的商船。

川普12日受訪NBC節目「會晤新聞界」堅稱，海峽仍開放，並稱美國前一晚已把伊朗「炸得稀巴爛」。

一名美國官員告訴紐時，這波攻擊的規模將超越美軍在當地12日的打擊行動，當時美軍稱打擊伊朗約140個目標。

CNN報導，伊朗外交部表示，美國在終戰協議簽署僅25天後，便公然違反協議，並攻擊伊朗交通基礎設施、漁船、貨運駁船及氣象設施，構成嚴重戰爭罪行。

聲明並指控，美軍利用波斯灣南岸國家的領土與設施發動攻擊，警告任何對伊朗發動攻擊的來源，都將成為伊朗武裝部隊防禦性打擊的合法目標。伊朗外交部同時要求聯合國與安理會，追究侵略方及協助者的責任。

伊朗國營媒體報導，美軍這波打擊也鎖定伊朗中部與西部，包括距離海峽較遠的地區。伊朗英語新聞電視台報導，西南部城市阿瓦士（Ahvaz）一名官員表示，當地有兩處地點遭到攻擊；另有一名地方官員證實，美軍也對孔達卜市（Khondab）發動另一波打擊。

國際油價基準布蘭特原油12日開盤上漲約3.5%，升至每桶近79美元，較戰前價格上漲近9%。

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