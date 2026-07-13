快訊

分科測驗今登場！考前6大注意事項一次看 未帶「有效證件正本」恐扣分

聽新聞
0:00 / 0:00

美軍中央司令部：對伊朗發動新一波打擊

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美國軍方今天宣布對伊朗發動新一波空襲，強調此舉目的在於「持續削弱」德黑蘭攻擊自由通行荷莫茲海峽商船的能力。

路透社報導，美軍中央司令部（US CentralCommand）在社群平台X發布聲明表示，美軍於美東時間今天下午5時（台北時間13日清晨5時）開始對伊朗發動更多空襲，「以持續削弱他們攻擊在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）自由通行的民間海事人員和商船的能力」。

總統川普下午接受路透社簡短電話訪問，談到週末美國對伊朗的空襲時表示：「我們正在痛擊他們。」

伊朗媒體今天報導，阿巴斯港（Bandar Abbas）周邊發生飛彈攻擊和爆炸。位處海峽沿岸的當地靠近葛希姆島（Qeshm），為軍事設施所在。

上個月為重新開放荷莫茲海峽並且以60天談判窗口終結戰事而簽署的臨時協議，其前景因為新一輪衝突而再度蒙上陰影。

美聯社報導，新一波空襲行動於伊朗時間12晚間至13日清晨展開，為美方對伊朗發動的第3輪攻擊。在此之前，美軍12日上午針對伊朗前一天在荷莫茲海峽攻擊貨櫃輪事件展開報復性打擊。

伊朗稍早以攻擊波斯灣阿拉伯國家回應，導致區域局勢進一步升溫，德黑蘭與華府目標結束戰爭的談判也瀕臨破裂。

伊朗 美軍 荷莫茲海峽 以色列 美國

延伸閱讀

報復美方空襲 伊朗關閉荷莫茲並襲擊中東鄰國

伊朗又襲商船 美國本周第3度空襲伊朗

川普下令報復伊朗！美軍發動本周第三波空襲目標曝光 美防長放狠話

伊朗大反攻嗆「放馬過來」！狂轟4國美軍基地 打擊MQ-9無人機庫

相關新聞

伊朗聲明：再關閉荷莫茲！海峽重要性勝過數十枚原子彈

伊朗最高領袖穆吉塔巴顧問雷扎伊十二日形容，荷莫茲海峽的重要性勝過「數十枚原子彈」，伊朗矢言確保這條戰略水道。伊朗五月成立的波斯灣海峽管理局（ＰＧＳＡ）同日指稱，目前船舶「不可能」通過海峽。

貨輪荷莫茲挨轟 美伊第3波衝突

美國中央司令部十一日說，在總統川普指示下，在伊朗公然攻擊一艘貨輪後，已對伊朗發動新一波攻擊；伊朗則以飛彈與無人機攻擊科威特等中東鄰國。美國國防部長赫塞斯也指稱，伊朗做出糟糕選擇，現在他們必須付出代價。

荷莫茲海峽商船再遇襲 美軍再轟伊朗…一周內第五輪

美國與伊朗圍繞荷莫茲海峽的軍事衝突持續升高。美軍周日兩度空襲伊朗，最新一波於美東時間下午5時展開，因伊朗革命衛隊再次朝航經荷莫茲海峽的商船開火。美軍表示，此舉是為削弱伊朗的攻擊能力，確保這條全球重要能源運輸航道維持自由通行。

美媒：伊朗企圖「挾海峽以令中東」

華爾街日報十一日報導，二月底美國與以色列聯手對伊朗開戰，自認已贏得這場戰爭的德黑蘭覬覦區域霸權，計畫在中東建立新的「伊朗治世」，因此不惜在荷莫茲海峽升高衝突。

若川普遭暗殺 「遺詔」未必會執行

美聯社十一日報導，美國政府沒辦法建立一個自動、預先授權的「死亡開關」，以啟動立即報復行動；若總統川普遇刺身亡，副總統范斯將立即繼任三軍統帥，他才有權決定採取任何報復行動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。