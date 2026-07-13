美軍中央司令部：對伊朗發動新一波打擊

美國軍方今天宣布對伊朗發動新一波空襲，強調此舉目的在於「持續削弱」德黑蘭攻擊自由通行荷莫茲海峽商船的能力。

路透社報導，美軍中央司令部（US CentralCommand）在社群平台X發布聲明表示，美軍於美東時間今天下午5時（台北時間13日清晨5時）開始對伊朗發動更多空襲，「以持續削弱他們攻擊在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）自由通行的民間海事人員和商船的能力」。

總統川普下午接受路透社簡短電話訪問，談到週末美國對伊朗的空襲時表示：「我們正在痛擊他們。」

伊朗媒體今天報導，阿巴斯港（Bandar Abbas）周邊發生飛彈攻擊和爆炸。位處海峽沿岸的當地靠近葛希姆島（Qeshm），為軍事設施所在。

上個月為重新開放荷莫茲海峽並且以60天談判窗口終結戰事而簽署的臨時協議，其前景因為新一輪衝突而再度蒙上陰影。

美聯社報導，新一波空襲行動於伊朗時間12晚間至13日清晨展開，為美方對伊朗發動的第3輪攻擊。在此之前，美軍12日上午針對伊朗前一天在荷莫茲海峽攻擊貨櫃輪事件展開報復性打擊。

伊朗稍早以攻擊波斯灣阿拉伯國家回應，導致區域局勢進一步升溫，德黑蘭與華府目標結束戰爭的談判也瀕臨破裂。