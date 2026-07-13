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美襲伊朗葛希姆島 德黑蘭攻擊巴林科威特卡達約旦阿曼

中央社／ 杜拜12日綜合外電報導

美國今天對伊朗發動攻擊，回應荷莫茲海峽上一艘貨櫃輪遇襲失火、一名船員失蹤。伊朗則對巴林、科威特、卡達、約旦，以及德黑蘭施壓要求共管航道的阿曼等國展開報復襲擊。

美聯社報導，官方伊朗通訊社（IRNA）今天引述位處荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近葛希姆島（Qeshm）的總督指出，當地軍事目標遭到近12枚拋射體轟炸，未造成人員傷亡。

美國軍方沒有立即就此評論。葛希姆島是波斯灣（Persian Gulf）最大島嶼，人口約15萬人。

美國新聞網站Axios今天引述美國高層官員報導，美國對伊朗飛彈及防空系統展開多次打擊，並且在荷莫茲海峽周邊多處地點攻擊伊斯蘭革命衛隊（IslamicRevolutionary Guard Corps）所屬小型快艇。

路透社報導，美國和伊朗軍隊近日爆發激烈飛彈及無人機交火，德黑蘭今天針對波灣多國境內美軍設施發動攻擊，並且宣布再次關閉全球能源運輸命脈的荷莫茲海峽。

這是伊朗試圖掌控海峽航運權一連串攻防行動的最新一波攻擊，其節奏和打擊範圍已然全面升級。

攻擊範圍擴及4月以來首度遇襲的斡旋方卡達，以及繼5月初之後再度成為目標的阿拉伯聯合大公國。阿聯表示，防空系統攔截了來自伊朗的飛彈和無人機。

上個月為重新開放荷莫茲海峽並且以60天談判窗口終結戰事而簽署的臨時協議，其前景因為新一輪衝突而再度蒙上陰影。

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