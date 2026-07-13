若川普遭暗殺 「遺詔」未必會執行

美聯社十一日報導，美國政府沒辦法建立一個自動、預先授權的「死亡開關」，以啟動立即報復行動；若總統川普遇刺身亡，副總統范斯將立即繼任三軍統帥，他才有權決定採取任何報復行動。

川普十日在自創社媒真實社群發文宣稱，一千枚飛彈已整裝待發且瞄準伊朗，若伊朗政府付諸行動，即實現他們在全球多地發出的威脅：暗殺或企圖暗殺現任美國總統，「也就是我」；還有數千枚飛彈也將緊接著發射。

川普還在上述發文宣稱，「命令已下達」，美軍已做好準備、既有意願且有能力，在一年內徹底殲滅與摧毀伊朗各地區，時間可視情況延長。

若川普被刺殺，總統的權力將移交繼任者。屆時繼任第一順位的范斯，可按照川普「遺命」行事，也可決定不執行其前任的已故總統「遺詔」，或以任何其他方式回應。

美國早已制定完善的緊急應變計畫，但是相關計畫並不允許在總統遇刺身亡後立即發動報復攻擊，即使該總統任內曾下令美國武裝部隊做好相關準備。