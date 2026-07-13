美媒：伊朗企圖「挾海峽以令中東」

華爾街日報十一日報導，二月底美國與以色列聯手對伊朗開戰，自認已贏得這場戰爭的德黑蘭覬覦區域霸權，計畫在中東建立新的「伊朗治世」，因此不惜在荷莫茲海峽升高衝突。

德黑蘭認為，荷莫茲的重要性，高於川普政府解凍伊朗海外資產制裁，即「挾海峽以令中東」，只要確保對荷莫茲的控制且藉此進一步主導波斯灣鄰國經濟，那美國解凍上述制裁「自然水到渠成」。

德黑蘭採取「邊緣策略」，使區域衝突恐反覆爆發，全球能源市場因此持續面臨不確定性，波灣國家也將長期籠罩在美伊不時互轟的陰影下，頭上就像高懸「達摩克利斯之劍」，彷彿隨時可能遭遇禍事。

美國智庫卡內基國際和平基金會（ＣＥＩＰ）研究員薩德加波說，伊朗從這場戰爭認定，可藉由攻擊鄰國、威脅海峽航行與推高油價等脅迫換取美國等其他國家讓步，未來恐變本加厲；「伊朗如同總統普亭治下的俄羅斯，以鄰為壑」。

在美國這次未能妥為保護波灣國家免受伊朗攻擊下，這些國家逐漸認清地緣政治現實，川普不會永遠當總統，他們終究必須和鄰國伊朗長期共處。

此一關係轉變已在前伊朗最高領袖哈米尼的葬禮儀式上浮現。在這場戰爭被伊朗波及攻擊的六個波灣國家中，沙烏地阿拉伯、卡達與阿曼仍派員出席。未出席的阿拉伯聯合大公國也持續與德黑蘭接觸。