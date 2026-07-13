貨輪荷莫茲挨轟 美伊第3波衝突

美國中央司令部十一日說，在總統川普指示下，在伊朗公然攻擊一艘貨輪後，已對伊朗發動新一波攻擊；伊朗則以飛彈與無人機攻擊科威特等中東鄰國。美國國防部長赫塞斯也指稱，伊朗做出糟糕選擇，現在他們必須付出代價。

負責中東戰事的中央司令部十一日還說，這波攻擊鎖定約一四○個伊朗重要的軍事基礎設施，包括飛彈及無人機發射陣地、貯存設施、海軍作戰裝備、彈藥庫、通訊網路與沿岸的監視站；這也是該司令部上周對伊朗實施的第三波攻擊，這三波共攻擊伊朗三百個目標。

中央司令部表示，發動第三波攻擊的原因為伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）十一日公然攻擊一艘海峽上懸掛東地中海國家賽普勒斯國旗的貨輪，造成一名印度籍平民船員失蹤且該貨輪發生火災和輪機艙嚴重損毀而無法繼續航程。

根據英國海事貿易行動辦公室（ＵＫＭＴＯ）十一日發布的通告，這艘貨輪是在阿曼附近海域遇襲，船尾嚴重受損後失火，船員最終被迫棄船搭乘救生艇逃離。

伊朗隨即對對約旦、卡達、科威特與巴林境內的美軍設施發動報復攻擊；先由空軍攻擊約旦空軍基地的美軍重要設施，包括停放ＭＱ-九無人機的機庫；再發射彈道飛彈攻擊卡達烏代德空軍基地，摧毀基地內的戰機維修中心與指管中心。

伊朗陸軍也出動自殺式無人機，攻擊美軍位於科威特的愛國者防空系統、彈藥庫及雷達站，並鎖定巴林境內美軍通訊系統與雷達站。

革命衛隊另稱，已在荷莫茲海峽攻擊並攔停第二艘違規船隻。

對於各國商船目前究竟能否通過荷莫茲海峽，川普十二日接受國家廣播公司（ＮＢＣ）節目「會晤新聞界」訪問時指稱，海峽已開放商船通行；中央司令部也在社媒Ｘ寫道，伊朗並未控制海峽，船舶仍持續通行；美國正持續削弱伊朗攻擊平民船員與自由航行海峽商船的能力，令伊朗為此付出沉重代價。

川普十二日也對美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）聲稱，「我們昨天才跟他們達成協議；但兩小時後，他們就用無人機攻擊船舶」。

美國海軍監督的聯合海事資訊中心（ＪＭＩＣ）十二日通告，美軍已準備維護航行自由，並根據國際法，保障合法的商業運輸；海峽南側航道依然開放。但該通告也示警，海峽的海上安全威脅等級，現仍維持在「嚴重」。

另外，ＩＲＧＣ十一日在社媒Ｘ，貼出一張三月繼任最高領袖、但至今未公開現身的穆吉塔巴照片。