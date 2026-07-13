伊朗聲明 再關閉荷莫茲海峽

伊朗最高領袖穆吉塔巴顧問雷扎伊十二日形容，荷莫茲海峽的重要性勝過「數十枚原子彈」，伊朗矢言確保這條戰略水道。伊朗五月成立的波斯灣海峽管理局（ＰＧＳＡ）同日指稱，目前船舶「不可能」通過海峽。

官媒伊朗學生通訊社（ＩＳＮＡ）引述雷扎伊報導，他強調荷莫茲比數十枚原子彈還重要，伊朗將「保護它」。

除了美國與以色列二月底聯手對伊朗開戰對外宣稱的主因，和美伊六月簽署代表初步和平協議的十四點諒解備忘錄（ＭＯＵ）及後續談判，川普政府堅持伊朗不能擁核與必須移交高純度的濃縮鈾，均為美伊間的最大爭點。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）海軍十二日稍早片面聲明，鑒於外國勢力非法干預，導致海上安全受威脅，因此荷莫茲海峽將再關閉，直到另行通知重新開放，即美國停止干預該地區為止，否則任何船舶都不得通過海峽。

該聲明提到，有一艘關閉自動識別系統（ＡＩＳ）、危害海上安全的船舶被攻擊且被迫停航；另有多艘船舶試圖沿未經伊朗授權的航線通過荷莫茲海峽，並無視伊朗要求它們修正航向的警告；任何鎖定伊朗的侵略行動，都將面臨「嚴厲且堅決的回應」，區域內的「敵方基地」（即波斯灣國家境內的美軍基地），也將成為攻擊目標。

伊媒報導稱，伊朗上述開火，只是「警告射擊」。

伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫十二日也在社媒發文表示，「我們早就告知你們，信守（該ＭＯＵ的）承諾，否則付出代價」。該發文附上該ＭＯＵ第五點的截圖，其條款主要涉及對荷莫茲海峽商船通航的安排。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十一日報導，荷莫茲海峽目前實際上有三條航道：開戰前的戰前航道、伊朗指定的航道及阿曼航道。一位對相關談判知情的外交人員對美國新聞網站Axios說，阿曼十一日向來訪的伊朗外長阿拉奇提議，全面解封荷莫茲的航道。

該外交人員說，荷莫茲海峽南側的阿曼航道應在不需事先核准下重開且恢復戰前通行規則；沿伊朗外海的海峽北側航道，雖仍需先獲伊朗批准，但不會向船舶收通行費。