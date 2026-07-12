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荷莫茲海峽到底能不能通過？美中央司令部稱開放 伊朗隨後反駁

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川普聲稱美伊達成協議 結果伊朗才過約2小時就炸船

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普在總統專機空軍一號8日降落在英格蘭東部索夫克郡米登霍爾皇家空軍基地後，在機上與記者交談。美聯社
美國總統川普在總統專機空軍一號8日降落在英格蘭東部索夫克郡米登霍爾皇家空軍基地後，在機上與記者交談。美聯社

美國總統川普12日接受CNN節目「國情咨文」主持人塔珀（Jake Tapper）訪問宣稱，美國和伊朗11日達成1份協議，結果伊朗「才過約2小時」就違反協議，使用無人機襲擊一艘貨輪。他還說：「這些人肯定有問題。」

川普受訪時聲稱伊朗同意一項協議，伊朗在協議中「放棄了一切」。他說：「我們與他們昨天（11日）達成了一項協議，他們放棄了一切。結果才過約2小時內就對一艘船發射了無人機。」

川普補充說：「我們昨晚狠狠地轟炸了他們。」

美軍中央司令部11日表示，他們在最新一波攻擊打擊約140個伊朗軍事目標。在這之前一艘經過荷莫茲海峽的商船遭到攻擊，美軍指控是伊朗革命衛隊所為。

伊朗革命衛隊12日稍早宣布已關閉荷莫茲海峽。但川普告訴CNN，「就我們而言，它是開放的」。

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