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伊朗強硬派爭權 添變數

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電

美伊衝突再度升溫，華爾街日報與紐時分析，伊朗的保守強硬派正積極填補在美以暗殺高層官員後的空缺，希望更強硬對抗美國，同時自認贏得戰爭的伊朗正心懷更遠大的抱負，要以控制荷莫茲海峽，進一步主導波斯灣鄰國經濟，搶得中東霸權地位。

紐時指出，美國撕毀2015年核子協議、暗殺伊朗高層官員後，正助長保守強硬派的聲浪，認為美國總統川普簽署協議只是想壓低油價，最終將反撲，尤其目前軍方掌控政府，已降低其他務實陣營政治派閥的影響力。

儘管目前重視安全的建制派仍占優勢，但也必須考量推估支持率達20%的強硬派社會基礎，同時管理公眾對於美伊談判的看法。

另一方面，在美以未能達成主要的戰爭目標後，伊朗自認贏得勝利，最終將崛起為中東強權，只要德黑蘭永久掌控荷莫茲海峽，主宰波灣鄰國經濟，在中東建立新的「伊朗治世」（Pax Iranica），美國鬆綁制裁等利益也將水到渠成。

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