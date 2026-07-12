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伊朗報紙列13人刺殺名單替哈米尼復仇 含川普、魯比歐、梅洛尼

中央社／ 德黑蘭12日綜合外電報導
美國總統川普、國務卿魯比歐。 法新社
美國總統川普、國務卿魯比歐。 法新社

以挑釁言論聞名的伊朗保守派報紙「人民日報」發布1份刺殺名單，目的為了報復伊朗原最高領袖哈米尼遭到殺害。名單上包括美國總統川普、國務卿魯比歐及多名歐洲國家領導人。

法新社報導，美國和以色列2月28日聯手打擊伊朗並擊斃哈米尼（Ali Khamenei），引爆中東戰爭。哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba）其後接任伊朗最高領袖，並矢言為父報仇。伊朗本週才為哈米尼舉行盛大國葬。

伊朗首都德黑蘭市府發行的「人民日報」（Hamshahri）昨晚在官方網站上發布一則圖文訊息，貼出13位列為報復對象的外國政要大頭照。但這份名單未出現在今天發行的紙本版報紙。

名單上除了有川普（Donald Trump）和魯比歐（Marco Rubio），還包括以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、英國首相施凱爾（KeirStarmer）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）。

「人民日報」同時刊登1份穆吉塔巴的聲明，這是他在哈米尼葬禮後首度發言。穆吉塔巴表示，伊朗已經彙整1份報復對象名單。但他未提到任何人名，且沒有跡象顯示「人民日報」的名單獲得伊朗官方認可。

穆吉塔巴在聲明中說：「復仇是我們民族的意願，必然得執行。名字出現在清單上的罪犯，將帶著無法安詳死在床上的遺憾走進墳墓。」

伊朗在與美國和以色列交戰期間，指責歐洲國家未對其領土遭到攻擊予以譴責，以及允許美國軍機飛越其領空來進行攻擊，構成共犯。

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