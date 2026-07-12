遭美空襲… 伊朗再關荷莫茲海峽 襲擊海灣多國

（德國之聲中文網）周日（7月12日）凌晨，美國對伊朗發動襲擊，理由是：伊朗襲擊了荷莫茲海峽的一艘船隻，導致該貨櫃船起火，船員被迫棄船。被美國襲擊後的伊朗隨後對巴林、科威特、卡達、阿聯酋和阿曼發動了襲擊。

自2月28日戰爭爆發以來，為了達成永久停戰，美伊之間進行了多次談判，而該海峽已成為進一步談判的關鍵問題。在戰爭爆發前，全球約五分之一的石油和天然氣貿易運輸都通過該海峽。戰爭期間，伊朗對該海峽的控制引發了全球能源危機，不過油價已從戰時每桶120美元的高點大幅下跌。

美軍中央司令部表示，在本次襲擊中，美軍擊中了約140個目標，遠多於前兩輪襲擊，襲擊目標包括導彈和無人機發射場、彈藥庫、通訊設備及其他設施。美方聲明稱，這些襲擊“削弱了伊朗攻擊自由通行荷莫茲海峽的民用船員和商船的能力”。

川普：臨時協議已失效

在波斯灣爆發新一輪交火的幾天前，美國總統川普曾暗示，針對美伊戰爭的臨時協議已經“終結”。

美國國防部長赫格塞斯在X上寫道：“伊朗做出了糟糕的選擇。現在他們付出了代價。”伊朗議長兼首席談判代表加利巴夫 （Mohammad Bagher Qalibaf）對此做出了回應。他在X上寫道：“單邊協議的時代已經結束了。我們警告過你們：要麼遵守諾言，要麼付出代價。現實已經擺在眼前。”

過去一周，由於伊朗對通過荷莫茲海峽的船隻發動襲擊，美國已針對伊朗目標發起了三輪空襲。此前，相關船隻為避開伊朗的領海，特意選擇了一條替代航線。作為報復，德黑蘭方面對該地區駐有美軍的國家實施了襲擊，同時堅稱，伊朗必須獨家控制該海峽，並可能對過往船隻徵收通行費。

多個海灣阿拉伯國家遭襲

卡達軍方在一份聲明中表示，它攔截了伊朗來襲導彈，鄰國阿聯酋也傳出了爆炸聲。卡達內政部表示，攔截伊朗襲擊導致的碎片墜落，造成包括一名兒童在內的三人受傷。

與此同時，周日，巴林第三次拉響導彈警報。巴林是波斯灣的一個島國，也是美國海軍第五艦隊的所在地。科威特軍方也表示，正在攔截來襲導彈。

此外，阿曼國家通訊社稱，無人機襲擊了阿曼東北部的多個目標。伊朗此前曾聲稱對阿曼發動過襲擊，但阿曼蘇丹國此前並未承認。此次襲擊發生在這兩國於周六舉行會談之後。

目前尚不清楚阿聯酋境內有哪些地點遭到襲擊，阿聯酋在伊朗此前最新一輪的襲擊中並未成為目標。阿聯酋境內包括阿布扎比和迪拜，其上一次遭遇襲擊是在5月，當時一架無人機在該國唯一的核電站附近引發了火災。

伊朗方面還聲稱在其他地點發起了一系列襲擊，但這些說法尚未得到立即證實。

伊朗：關閉荷莫茲海峽

美軍中央司令部周日凌晨表示，在荷莫茲海峽的襲擊中，一艘懸掛塞浦路斯國旗的貨櫃船遭到伊朗襲擊，造成“機艙嚴重受損”，一名平民船員失蹤。

由英國軍隊監管的英國海上貿易行動辦公室表示，該船當時正沿著阿曼海岸線的航線行駛。這是船隻進出波斯灣並避開伊朗領海的常用路線。該中心表示，船隻起火後，船員已棄船。

伊朗准軍事組織革命衛隊表示，多艘船隻“無視我們的警告並拒絕聽從指令改道。其中一艘“遭警告射擊後停下”。

伊朗表示，該海峽將保持關閉“直至另行通知”，並表示如果面臨更多襲擊，將考慮把“該地區更多的敵人基地”列為目標。

伊朗國家媒體報導稱，美軍襲擊了該國大片地區，包括最靠近荷莫茲海峽的伊朗南部省份，以及德黑蘭附近省份的軍事基地。

在最新一輪衝突發生前，伊朗和阿曼外長於周六會面討論了海峽問題。在此之前，伊朗連續幾天襲擊船隻，美國則進行了報復，這給結束戰爭的臨時協議帶來了沉重打擊。這條狹窄的海峽位於伊朗和阿曼的領海內，但長期以來一直被國際社會視為國際航道。

阿曼表示，它與伊朗同意繼續“在技術和政治層面上”討論荷莫茲海峽問題。然而，伊朗並未發表任何關於向所有人開放海峽的聲明——而這正是川普政府所尋求的。

自戰爭爆發以來一直未公開露面的伊朗新任最高領袖穆傑塔巴·哈梅內伊（Mojtaba Khamenei），在其父親阿亞圖拉·阿里·哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的葬禮後發表的第一份聲明中也誓言，伊朗人將為他在戰爭初期襲擊中被殺一事報仇。

穆傑塔巴·哈梅內伊在國家電視台播出的聲明中表示，這種復仇“是我們國家的意志，必須堅決執行”。

還有哪些國家在襲擊伊朗？

幾名美國官員在周五談到伊朗當前的局勢時，在要求匿名的條件下表示：甚至在最新一輪衝突爆發之前，空襲已經恢復，這源於他們所說的伊朗強硬派中的一個“流氓派系”，該派系試圖以此蓄意破壞停火協議。

伊朗方面堅稱，在其新任最高領袖的領導下，其神權政體是團結一致的。

在美軍於周四結束襲擊後，據報導伊朗又遭到了更多襲擊，這引發了人們的疑問：還有誰可能在襲擊伊朗？

以色列並未宣布對這些襲擊負責，這意味著阿拉伯海灣國家可能發動了這些襲擊，這很可能是為了威懾伊朗，防止其再次對它們發動襲擊。周四，伊朗通過襲擊巴林、約旦、科威特和卡達，對美軍的襲擊進行了報復。

伊朗衛生部發言人克爾曼普爾（Hossein Kermanpour）表示，上周發生的兩輪針對伊朗本土的襲擊共造成至少17人死亡、115人受傷。

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