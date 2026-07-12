商船阿曼外海遭攻擊…印度籍船員10獲救1失蹤 伊朗證實開火警告擊中

印度外交部表示，商船GFS銀河號（GFS Galaxy）今天稍早在阿曼外海遭到攻擊後，有1名印度籍船員失蹤。伊朗稍早證實對1艘在未經許可航道上航行的船隻開火警告，並擊中船隻。

路透社報導，印度外交部表示，這艘商船上所有11名印度籍船員當中，有10人已獲救，其餘1人仍下落不明。

印度外交部這起攻擊表達譴責，並表示印度駐阿曼大使館持續密切關注情勢，同時與阿曼當局協調繼續搜尋失蹤人員。