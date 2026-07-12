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報復美方空襲 伊朗關閉荷莫茲並襲擊中東鄰國

中央社／ 德黑蘭12日綜合外電報導

美國空襲伊朗後，德黑蘭今天宣布關閉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並以飛彈及無人機攻擊中東鄰國。

根據法新社記者及當地政府回報，卡達、阿拉伯聯合大公國與巴林都傳出空襲警報及爆炸聲響。美伊之間雖存有意在終結中東戰爭的臨時協議，但近期局勢急遽升溫，讓這項協議備受考驗。

這波衝突源於稍早發生的貨輪遇襲事件。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）先前朝一艘在賽普勒斯註冊的貨船開火，說這艘船無視一再警告，行駛「未經授權」的航道。美國五角大廈隨後證實，美軍因此對伊朗發動新一輪空襲。

據伊朗媒體報導，南部阿巴斯（Bandar Abbas）、西里克（Sirik）、賈斯克（Jask）、葛希姆島（Qeshm Island），以及與伊拉克接壤的胡齊斯坦省（Khuzestan）均傳出爆炸聲，暫無傷亡通報。

在美軍空襲後數小時，巴林響起空襲警報；阿聯與卡達則表示，已攔截來襲飛彈。

官方伊朗通訊社（IRNA）報導，革命衛隊表示，他們之所以朝上述賽普勒斯籍貨輪開火，是因為對方無視一再警告，闖入未經核可的航道。

革命衛隊隨後宣布：「荷莫茲海峽將關閉至另行通知，直到美國停止干預這一地區為止。」

儘管伊朗稱對貨輪開火只是「警告射擊」，美軍則指控德黑蘭「公然攻擊」航行於荷莫茲海峽的商船。

美軍中央司令部（CENTCOM）表示，事件造成一名船員失蹤，船隻因起火及輪機艙受損而失去航行能力；英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）則指出，船員已棄船搭乘救生艇撤離。

美軍中央司令部表示，軍方依美國總統川普（Donald Trump）的指示，完成本週第3輪空襲，共打擊約140處伊朗軍事目標，藉此持續削弱伊朗攻擊民間船員及自由航行商船的能力。

伊朗其後再透過官媒宣布展開報復行動，以彈道飛彈及無人機攻擊約旦、科威特、巴林與卡達境內美軍基地及雷達站。

伊朗 中東 荷莫茲 以色列 美國

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